El ministro francés acusado de violación insiste en su inocencia

Madrid. El flamante ministro francés de Solidaridad, Autonomía y Personas con Discapacidad, Damien Abad, defendió este lunes su inocencia tras surgir este fin de semana dos supuestos casos de violación de los que sería responsable. “Rechazo estas acusaciones con la mayor firmeza. Todas las relaciones sexuales que he tenido en mi vida siempre han sido consentidas”, aseguró Abad. “Repito con firmeza: nunca he violado a una mujer en mi vida”, ha remachado, según recoge la televisión francesa Bfmtv. Abad fue tajante: “¿Debería renunciar un hombre inocente? No lo creo”.

Así, destacó que “un ministro que quiere estar sobre el terreno, lo más cerca posible de la vida cotidiana de los franceses (...) y también estoy totalmente comprometido con mi campaña en mi circunscripción de Ain”. ECG