El paro del transporte gana músculo y sigue manteniendo en vilo a España en su novena jornada

Madrid. EFE. El paro indefinido convocado por la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera sigue manteniendo en vilo a España en su novena jornada de protesta, pese la ayuda de 500 millones de euros anunciada por el Gobierno para compensar el alza del precio de los carburantes. Y va ganando músculo en las últimas horas con la adhesión, entre otras, de la patronal Fenadismer que reúne a más de 32.000 empresas y pone contra las cuerdas a industrias como la láctea que teme su parada total en las próximas horas si no se soluciona el conflicto. La Plataforma Nacional de Defensa del Sector del Transporte ha asegurado que su paro, que cumple este martes su noveno día, sigue adelante porque ellos no han llegado a ningún acuerdo con el Gobierno y lo que han obtenido con otros interlocutores es "papel mojado". La oferta del Gobierno giraba en torno a una rebaja en el precio del carburante de los transportistas por 500 millones de euros pero no ha terminado de convencer. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha remarcado que si no se intentan tender puentes y acuerdos entre todos la situación va a ser muy complicada. Para Planas la oferta hecha ayer por el Ejecutivo es "muy sólida" porque trata de "responder a los problemas del sector del transporte". Sin embargo, la falta de acuerdo continúa y eso, sobre el terreno, se traduce en una paralización del tránsito de camiones que está afectando a todos los sectores productivos pero que preocupa en bienes esenciales, como los alimentos.

PREOCUPACIÓN EN EL GRAN CONSUMO. Desde las asociaciones que integran a la cadena de valor agroalimentaria y del gran consumo han señalado que la huelga es "un problema de Estado" y ven necesario darle una solución con la "máxima urgencia" porque "está poniendo en claro riesgo el abastecimiento de productos". Han mantenido que el paro tiene ya un "gran impacto en toda" la cadena alimentaria, provocando "graves daños económicos, la paralización y el cierre de fábricas y poniendo en peligro más de 100.000 puestos de trabajo". "Numerosas" empresas y cooperativas han tenido que cerrar temporalmente sus plantas ante la falta de suministro como Calvo, Azucarera, Cuétara, Dcoop, JaenCoop, Agrosevilla o fábricas de pienso.

LOS EFECTOS EN EL LÁCTEO. Uno de los sectores alimentarios más afectados es el lácteo, dado lo perecedero del producto.

La situación de la industria láctea española ha seguido empeorando hoy y temen que se agrave en los próximos días si no se pone fin a la huelga, mientras los pedidos para la exportación están ya bloqueados. La industria láctea de Galicia, Asturias, Cantabria, Castilla y León, Castilla-la Mancha, Región de Murcia y Andalucía es la que vive una peor situación con unos suministros de insumos bajo "mínimos" aunque están intentando mantener las recogidas de leche en las granjas.

El panorama es tal que la compañía de alimentación Danone ha advertido de que, en un plazo máximo de 24 horas, se verá abocada a interrumpir su actividad.

Por otro lado, este martes también la cervecera Heineken España ha avisado de que podrían quedarse sin servicio.

La empresa, que tiene varias marcas, como Cruzcampo, sostiene que si la situación se mantiene no podrá servir sus productos a las superficies comerciales, bares y restaurantes.

MAYOR TRANQUILIDAD EN LOS MERCAS. Bastante más tranquila ha sido, sin embargo, la jornada en las grandes plataformas de distribución como Mercamadrid; de hecho la actividad se ha desarrollado esta mañana al 90 % de lo habitual en un martes de marzo. Sí se ha constatado en este gran mercado mayorista que hay cierta dificultad en la reexpedición de productos a otras zonas del país.

COMPLICACIONES EN LA PESCA Y EN EL HORTOFRUTÍCOLA. En el sector de la pesca, la flota española ha permanecido amarrada por segundo día en gran parte de los puertos españoles, en espera de que el Gobierno presente este miércoles "medidas urgentes" para paliar la crisis por el alza del gasóleo. Los amarres son masivos en Andalucía y en el litoral Mediterráneo mientras que la situación es desigual en el Atlántico y en el Cantábrico noroeste, donde destaca el cese de actividad en Asturias.

Por otro lado, el abastecimiento es normal en las pescaderías tradicionales, pese a la situación, y se estima que las lonjas y los mercados centrales han recibido un 70 % de la cantidad normal de suministro de pescado. Los productores y exportadores de frutas y hortalizas agrupados en la federación Fepex temen que la huelga pueda tener un "impacto muy grave" en su actividad si no hay corredores seguros para el tránsito por carretera. Por el momento, en la jornada de este martes, las asociaciones de Almería (Coexphal) y de Murcia (Proexport) han trasmitido que la actividad y salidas de mercancías han transcurrido con "normalidad". La semana pasada hubo una reducción de los portes al exterior de en torno al 10 %, ya que el paro ha podido afectar a los envíos de entre 300 y 400 camiones de los 3.200 que normalmente a diario transportan frutas y hortalizas hacia otros países europeos. EFE

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha alertado de que el paro está poniendo en riesgo el abastecimiento agroalimentario, mientras que el candidato a la Presidencia del PP y jefe del Gobierno gallego, Alberto Núñez Feijóo, ha exigido un plan de contingencia que incluya la intervención del Ejército, si es necesario, para establecer corredores seguros para alimentos perecederos. El Gobierno adquirió el lunes un compromiso con el Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), que considera su único interlocutor válido del sector y del que la Plataforma no forma parte, para una reducción efectiva del precio del gasóleo para los transportistas que se aplicará a partir del 1 de abril.

TRANSPORTES PIDE UN VOTO DE CONFIANZA. La ministra de Transportes, Raquel Sánchez, ha pedido un voto de confianza a los transportistas, a los que ha instado a retomar su actividad tras las ayudas anunciadas y ha abierto la puerta a la posibilidad de limitar las subidas de los carburantes. Sánchez ha explicado que aún tiene que estudiar con Bruselas si se podrían impulsar otras medidas, entre las que ha citado como ejemplo ese límite de las subidas de los precios de los carburantes. "Vamos a concretar lo antes posible esas medidas, pero les pido a los autónomos y a esos transportistas que han decidido no retomar su actividad que lo hagan", ha agregado. La Plataforma, sin embargo, sigue adelante con las movilizaciones porque ellos no han llegado a ningún acuerdo con el Gobierno y lo que han obtenido con otros interlocutores es, según ellos, "papel mojado". Además, considera que se trata de "unas pocas migajas" ya que, ante unas pérdidas mensuales de 2.000 euros, una subvención de 170 euros al gasóleo no les evita seguir con "la misma problemática" que los ha llevado a parar. Medio centenar de transportistas que secundan la protesta están concentrados desde primera hora de este martes en los accesos al puerto de Barcelona, donde actúan como piquetes informativos. La mayoría de los camioneros que han llegado al puerto de Barcelona han desistido de acceder a las instalaciones portuarias ante la presencia de estos piquetes.

Por otra parte, más de medio millar de camiones, llegados de toda la provincia de Lugo, de otros lugares de Galicia e incluso de comunidades limítrofes, como Asturias, han participado en una marcha lenta por las calles de la capital lucense para exigir una solución a los problemas que arrastra el sector.

La Guardia Civil investiga en Zamora el lanzamiento de piedras a un camión cuando circulaba esta madrugada por la Autovía del Noroeste (A-6) en sentido Galicia, a la altura del término municipal de La Torre del Valle, en la provincia de Zamora.

54 DETENCIONES. La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido a 54 personas e investigado a otras 399 en los incidentes registrados desde el inicio del paro de transporte el pasado día 14 hasta la mañana de este martes. Además, han escoltado a 4.519 convoyes de camiones, de los que este martes 10 provenían de Burgos con destino Navarra.

Varios sectores productivos y empresas piden evitar un mayor colapso como por ejemplo el grupo Lactalis (Puleva, Lauki, RAM, El Ventero o Président), que apela al "diálogo y a la negociación" para evitarlo en la cadena láctea tras nueve días de paro. A las industrias no están llegando plásticos, papel-cartón, palés o ingredientes para tratar, procesar y envasar este alimento "esencial y se acumula el producto terminado mientras la caducidad corre".

La compañía de alimentación Danone ha advertido de que, en un plazo máximo de 24 horas, se verá abocada a interrumpir su actividad en sus cuatro plantas de España de productos lácteos y en las tres de agua mineral natural si no se llega a un acuerdo "inmediato" que ponga fin a los paros. Heineken España, que produce marcas como Cruzcampo, sostiene que si la situación se mantiene, se verá imposibilitada a servir sus productos a las superficies comerciales, bares y restaurantes, "y a aprovisionarse de materias primas debido a los violentos piquetes que impiden las normales operaciones de la compañía".

La Confederación Española de Comercio (CEC) ha avisado de que el reparto en la entrega de producto de los fabricantes a los almacenes de la distribución, en especial de los subsectores como tiendas de muebles o electrodomésticos, se ha reducido más del 50 % por el paro. La Asociación Nacional de Distribuidores de Cerámica y Materiales de Construcción (Andimac) advierte de que los problemas de desabastecimiento que está generando el paro podrían provocar a partir de la próxima semana un parón de las obras. La actividad en Mercamadrid se ha desarrollado este martes al 90 % de media de un martes de marzo, después de recuperarse respecto al mismo día de la semana pasada, cuando la protesta provocó que entrara la mitad de las mercancías.