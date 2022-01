El PP presentará mociones en toda España para exigir el cese inmediato de Garzón

El ministro de Consumo, Alberto Garzón, ha asegurado que las declaraciones que hizo en el diario británico 'The Guardian' en las que ponía en tela de juicio la calidad del sector cárnico español fueron como ministro de Consumo, contradiciendo así las palabras de la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, que ha señalado que estas opiniones son “a título personal” y no del Gobierno. Si bien, ha normalizado que haya diferencias en el Gobierno de coalición. “Es evidente que estoy en contra de las macrogranjas, como lo está mucha gente, pero mis declaraciones son como ministro de Consumo, por supuesto que sí. No podría ser de otra manera tratándose de una materia que es competencia también del Ministerio de Consumo”, ha manifestado Garzón este miércoles en una entrevista en la 'SER', recogida por Europa Press.

En este sentido, ha subrayado que al formar parte de un Gobierno de coalición “puede haber diferencias”. “Esto lo normalizo mucho. Estamos en un Gobierno de coalición (...) tenemos un acuerdo programático para la legislatura, pero eso no significa que tengamos homogeneidad. Tenemos nuestras diferencias”, ha insistido Garzón.

Así, le ha querido quitar importancia a no ser respaldado por el ala socialista del Ejecutivo en estas declaraciones y ha insistido en que la polémica ha sido un “bulo malintencionado” por parte de la derecha y utilizado por “otros actores que a lo mejor no están cómodos con este Gobierno de coalición”. “No le doy mucha importancia”, ha indicado. Al respecto, ha recordado que la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha salido a defender “lo que es de cajón” y que “será más de cajón el año que viene” ya que, asegura, esta discusión “no tendría lugar, al menos de esta forma, en otros países”.

NO ENTIENDE LA ACTITUD DE PAGE. A su juicio, sus declaraciones fueron “impecables” y respalda sus palabras en las directrices de la Comisión Europea y en la “evidencia científica”. “Estamos muy contentos con la línea de trabajo que estamos realizando”, ha explicado. En ese sentido, ha asegurado que no entiende las críticas del presidente de Castilla La Mancha, Emiliano García-Page, quien ha pedido al ministro que rectifique sus palabras y lo achaca a un “interés partidista”.4 “Han salido presidentes de otras comunidades autónomas a criticarme utilizando el bulo e interponiendo el interés partidista a pesar de que en sus comunidades se están haciendo políticas muy buenas. Como en Castilla La Mancha, que ha aprobado una moratoria a las macrogranjas porque ha detectado que hay un problema”, ha explicado. “¿Cómo se entiende que un presidente de esa comunidad ataque a un ministro que ha dicho exactamente lo mismo que hace la comunidad autónoma? Solo se puede entender por interés partidista”, ha zanjado.

Según Garzón, en su entrevista hizo un “elogio” de la ganadería extensiva que es ejemplar pero hay quien “busca atacar al Gobierno utilizando cualquier arma”. En este punto, ha remarcado que no tiene ningún temor a que sus palabras puedan afectar a la exportación de carne española porque “todo el mundo sabe que no es lo mismo la calidad de una producción que se hace en extensivo permitiendo al ganado pastar, pasear, alimentarse en los terrenos, que el modelo de macrogranja”, ha precisado.