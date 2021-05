El PP supera por primera vez al PSOE en intención de voto desde el año 2018

Madrid. El alcalde de Sevilla y candidato en las primarias del PSOE de Andalucía, Juan Espadas, que presentará hoy su candidatura en Granada, se mostró convencido de que si los militantes votan “por el cambio”, su partido volverá a recuperar Andalucía.

“Arranco este domingo un proceso que no es para ganar las primarias, más bien para ganar el Gobierno de Andalucía. La voz la tienen la bases, no la tiene Ferraz; Ferraz no vota en las primarias”, señaló en una entrevista en la Ser.

Por su parte, la secretaria general del PSOE andaluz y candidata a las primarias de su formación, Susana Díaz, reconoció ser consciente de que no es la “candidata de Madrid”, en referencia a la dirección nacional socialista, aunque espera ser “la de los militantes y compañeros de Andalucía”.

En declaraciones a los periodistas en Córdoba, antes de mantener un encuentro con militantes entre los que se encontraban el secretario general del PSOE de Córdoba, Antonio Ruiz, y el expresidente del Parlamento andaluz, Juan Pablo Durán, mostró su “respeto” a “todos los compañeros” que participan.

“Sé que no soy la candidata de Madrid, según se ha dicho, pero quiero ser la de los militantes”, aseguró. efe