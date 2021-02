El PSC se mantiene primero y Junts recorta distancias a ERC, según el sondeo del CIS

El PSC ganaría las elecciones catalanas del 14 de febrero si se celebraran ahora con el 23,7 % del voto, casi cuatro puntos por delante de ERC, que obtendría el 19,9, y Junts, que quedaría tercero con el 14,6 % de los votos pero recorta distancias con los republicanos, según una encuesta flash del Centro de Investigaciones Sociológicas.

Así, el CIS mantiene al PSC al frente, como reflejaba la encuesta preelectoral del 21 de enero, y prácticamente con los mismos apoyos –en ese sondeo se estimaba que los socialistas obtendrían un 23,9% del votoh, mientras que ERC baja su proyección de voto del 20,6 al 19,9 %, y Junts sube del 12,5 al 14,6 %, informa Europa Press.

El sondeo, que no ofrece estimación de escaños como el preelectoral, sitúa a los comuns en cuarta posición con el 8,9 %, seguido de Cs con el 7,9, Vox (6,9), la CUP (6,8), el PP (5,8) y el PDeCAT se quedaría fuera del Parlament al obtener un 1,5 %.

Respecto a enero, los comuns, pese a perder casi un punto –del 9,7 al 8,9–, mantienen la cuarta posición y amplían su distancia respecto a Cs, que baja del 9,6 al 7,9 %.

Además, la CUP sube prácticamente un punto –del 6 al 6,8 %– y se consolida el sorpasso de Vox al PP: en la encuesta preelectoral la distancia era de menos de un punto –6,6 % de Vox frente a 5,8 de los populares– y ahora aumenta hasta un 1,1 %.

Pese a que quedan lejos del objetivo de superar el 50 % de votos, los independentistas suben respecto a la última encuesta: la suma de ERC, Junts, CUP y PDeCAT llegaría al 42,8 %, tres puntos por encima del 39,8 de la anterior.

En intención directa de voto, el PSC ganaría con el 13,9 %, ERC obtendría un 10,7, Junts un 7,3, los comuns serían cuartos con un 3,9, seguidos de la CUP (3,5) Vox (2,7), Cs (2,3), PP (2,2), el PDeCAT (0,7) y el PNC (0,1), mientras que un 1,3 % de los encuestados optaría por otros partidos, el 0,9 lo haría en blanco y habría un 0,6 % de voto nulo.

El CIS también refleja el alto volumen de indecisos que hay a falta de diez días de las elecciones, ya que el 26,3 % de los encuestados dice no saber a quien votará, y el 11,4 no contesta, mientras que un 12,2 % asegura que no votaría.

Ante este sondeo, el candidato de Ciudadanos a la Generalitat, Carlos Carrizosa, reaccionó restándole importancia y calificó la encuesta de “amañada, inoportuna y tendenciosa”, según informa Efe.

En declaraciones a los medios desde el Port Olímpic, junto al vicepresidente de la Junta de Andalucía, Juan Marín, apuntó que se trata de “la encuesta del Gobierno para que su candidato” –Salvador Illa (PSC)– se vea “reforzado”.

“No me la creo, además por datos objetivos, porque si le haces caso a esa encuesta entonces en 2017 ganó ERC las elecciones y no Ciudadanos”, apuntó con respecto a los datos que aparecen en la comparativa con los últimos comicios autonómicos y que a su juicio son incorrectos.

Asimismo, Carrizosa criticó que la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas se publique precisamente en plena campaña electoral para influenciar el voto de los ciudadanos catalanes.