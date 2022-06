El PSOE-A respalda a Espadas y acuerda "resetearse" tras la historica derrota

La ejecutiva regional y los ochos secretarios provinciales del PSOE-A han cerrado este lunes filas en torno a su candidato y secretario general, Juan Espadas, tras la histórica derrota en las elecciones andaluzas y han acordado "resetear" al partido y analizar con "autocrítica y en profundidad" los motivos del fracaso. Arropado por parte de la Ejecutiva regional y por distintos secretarios provinciales, el candidato ha comparecido ante los medios para asegurar sin rodeos que su partido ha obtenido un "mal resultado" y que ha fracasado en su intento de movilizar el voto progresista que, en opinión, se ha quedado en casa y ha hecho que aumente la abstención. El PSOE-A ha conseguido 30 diputados, tres menos que en el 2018, y el peor resultado de este partido que por primera vez ha perdido una elecciones, una derrota histórica que la dirección socialista quiere analizar en profundidad en cada territorio, reflexión y análisis que Espadas no ha acotado en el tiempo. "Estoy más fuerte que nunca porque me crezco ante las adversidades y admito que tras conocer los resultados he dormido más tranquilo sabiendo que Vox no estará en el Gobierno andaluz", ha manifestado. EFE