El PSOE sigue negociando los PGE sin renunciar a una mayor partida en Defensa

El PSOE sigue negociando los presupuestos de 2023 con sus socios de Gobierno de Unidas Podemos sin renunciar al aumento del gasto en Defensa al que se comprometió el presidente, Pedro Sánchez, pese a que la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, aseguró que no está incluido en el techo de gasto ya pactado.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, afirmó este lunes en una entrevista radiofónica recogida por Efe que el techo de gasto de 2023 negociado entre los partidos del Gobierno y aprobado en el Consejo de Ministros a finales de julio no incluía un aumento del presupuesto para Defensa.

Preguntada en reiteradas ocasiones por esta cuestión en la rueda de prensa posterior a la Ejecutiva Federal del PSOE, la portavoz del partido y ministra de Educación, Pilar Alegría, negó que los socialistas hayan renunciado a subir el gasto en Defensa hasta el 2 % del PIB, como se comprometió Pedro Sánchez.

“Lamento esa deducción. ¿Hasta ahora ha habido presupuestos? La respuesta es clara, sí. Ha habido dos ejercicios presupuestarios, la aspiración de este Gobierno es volver a aprobar un nuevo presupuesto, que tiene como objetivo seguir mejorando la calidad de vida de la gente de este país”, declaró.

Además, subrayó que al Gobierno de Sánchez se le conoce “por los hechos”, y afirmó que hasta ahora “ha sido capaz de aprobar en tiempo y forma dos presupuestos” con medidas “dirigidas a las personas”. “Es lo que vamos a seguir haciendo, trabajando y dialogando para aprobar un nuevo ejercicio presupuestario”, añadió al respecto.

De hecho, señaló que “están todavía en el momento del debate” sobre las partidas concretas de los presupuestos de 2023, cuyo límite de gasto no financiero o techo de gasto global es de 198.211 millones de euros, un 1,1 % superior al de este ejercicio y un máximo histórico, y no aclaró si el aumento del gasto en materia de Defensa será una condición sine qua non en las negociaciones.

“La condición sine qua non de este Gobierno es el diálogo. Si algo ha evidenciado el Gobierno, es nuestra capacidad de llegar a acuerdos”, sostuvo.

Por otro lado, y preguntada sobre el apoyo expreso mostrado por Yolanda Díaz a las movilizaciones de los sindicatos ante la falta de un acuerdo salarial con la patronal, se limitó a decir que en el Ejecutivo de coalición van a seguir apoyando la negociación y el acuerdo entre los diferentes agentes sociales.

“Ellos, a diferencia de lo que ha hecho el principal partido de la oposición, han sabido estar al lado de gente, arrimando el hombro, cerrando filas con el Gobierno en estos meses tan complicados”, declaró.

En este sentido, recalcó que en el Gobierno van a mantener el “respeto a la buena labor de los agentes sociales”, reconociendo asimismo “la responsabilidad con la que han actuado estos meses”.

Por su parte y respecto al gasto en Defensa, el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, aseguró este lunes estar seguro de que la vicepresidenta segunda del Gobierno, Yolanda Díaz, se había confundido al afirmar que el techo de gasto de 2023 no incluía un aumento del presupuesto de Defensa comprometido en la cumbre de la OTAN celebrada en Madrid: “No va a desautorizar al presidente”.

“Estoy convencido de que es una confusión de la vicepresidenta segunda porque no va a desautorizar al presidente en algo tan solemne y explícito” como el compromiso de Pedro Sánchez con el presidente de Estados Unidos, el secretario de la Alianza Atlántica y todos los aliados que la componen.

Sánchez se comprometió con la Alianza Atlántica y la Unión Europea en la cumbre de junio de Madrid a aumentar el gasto militar hasta el 2 por ciento del PIB para 2029 y, por tanto, a que ese incremento se lleve a cabo de forma paulatina en los presupuestos generales del Estado.

El presidente aseguró entonces que en las cuentas públicas de 2023 ya se incorporará un aumento de la partida destinada a defensa.