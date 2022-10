El retraso de Pedro Sánchez incrementó la habitual avalancha de abucheos y pitos

Madrid. La ministra de Defensa, Margarita Robles, ha transmitido este miércoles el agradecimiento a los casi 3.000 militares desplegados en el exterior y ha subrayado que son “el orgullo” de las Fuerzas Armadas y de España como país. “Es el orgullo de nuestras Fuerzas Armadas y es el orgullo de España como país”, ha subrayado la ministra .

Previamente a la celebración del desfile en Madrid con motivo del Dia de la Fiesta Nacional 2022, la ministra de Defensa ha mantenido una videoconferencia con los jefes de los destacamentos españoles que participan en misiones en el exterior.

La ministra de Defensa ha señalado que en este momento hay casi 3.000 militares destinados en 17 misiones en países como Letonia, Mali, Somalia y Líbano. “España como país está implicada en el mantenimiento de la paz”, enfatizó Robles.

Además, la ministra también ha querido transmitir su agradecimiento a los empresarios, los cooperantes y “tantísima gente” que está en este momento en el mundo “dejando muy alto el pabellón español”.

Margarita Robles, que no ha descartado cualquier posible “respuesta” de Putin ante una derrota cada vez más cercana en su guerra contra Ucrania, ha pedido “orgullo de país” y unidad en el Día de la Fiesta Nacional. “Entiendo que la gente pueda protestar, y lo respeto”, ha respondido la ministra pero inmediatamente ha añadido: “no nos equivoquemos de quién es el enemigo, hay un contexto de guerra provocada por Rusia después de una pandemia terrible con mucho dolor y muertos, nos está tocando vivir una situación muy difícil, en estos momentos hay que dejar atrás las diferencias, poner en valor lo que nos une y estar con los débiles”.

“Hoy es día de poner en valor todo lo que nos une, España es un gran país, en momentos difíciles como los que vive el mundo, con una guerra en Europa, todos tenemos que hacer un esfuerzo de unidad”, ha insistido.

Robles no ha descartado cualquier respuesta por parte de Rusia, más aún teniendo en cuenta, ha dicho, que Putin “es muy consciente de que está perdiendo en el campo de batalla y ante la comunidad internacional”.

Moscú se está quedando sin armamento y sin tropas, ha dicho, “está teniendo enormes pérdidas desde el punto de vista vidas humanas, la población rusa está huyendo del frente, y su armamento está empezando a escasear, y eso provoca una fuga hacia delante en una personalidad y un entorno que no admiten, históricamente, la derrota”, señaló.

AMENAZA NUCLEAR. “No podemos descartar que vayan en serio las amenazas nucleares”, ha añadido, antes de aclarar que la inteligencia militar cree que en este momento no hay razones de alarma. Además, ha destacado que son muy importantes, a ese efecto, “las políticas de disuasión”. Las próximas maniobras de la OTAN, que implican armamento nuclear, no son, en todo caso, una reacción a Putin, ha añadido, antes de recordar que España no tiene participación en las mismas. a.I.n.