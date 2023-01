El rey emérito fijará su residencia fiscal en los Emiratos Árabes Unidos

El rey emérito tiene intención de fijar su residencia fiscal en los Emiratos Árabes Unidos (EAU), país al que se trasladó en agosto de 2020 y en el que marzo de 2022 fijó su residencia permanente, según adelantó ayer el diario El Mundo.

Juan Carlos I ya ha iniciado los trámites administrativos pertinentes para no tener que presentar este año la declaración de la renta relativa a 2022, según precisa el citado diario. Así, notificará a Hacienda que «el núcleo principal o la base de sus actividades o intereses económicos» ya no radica en España. En realidad, el emérito , de 85 años, ya no cumple el requisito de haber permanecido durante más de 183 días en territorio español para ser considerado como residente fiscal.

La diferencia entre tener la residencia fiscal en España o en los Emiratos Árabes Unidos es enorme. Principalmente porque en este país del Golfo Pérsico no existe el IRPF. De hecho, no existen impuestos que graven los ingresos derivados del trabajo, bienes inmuebles, inversiones de capital u otros ingresos personales no relacionados con un comercio o negocio.

Desde que se marchó de España y se instaló en Abu Dabi en agosto de 2020, Juan Carlos solo ha estado en España durante su breve visita de cinco días a finales de mayo pasado en Sanxenxo, cuando asistió a una regata de vela y más tarde se reunió con su hijo y actual monarca, Felipe VI, en el palacio de la Zarzuela. Una visita que causó gran controversia y un encuentro en palacio del que no hubo ni imagen gráfica.El que fuera monarca durante casi cuatro décadas notificó el pasado marzo por carta a su hijo, el rey Felipe VI que había decidido instalar su residencia en el país del Golfo.

Después de que la Fiscalía cerrara las investigaciones abiertas en su contra, el emérito hizo saber a su hijo la decisión de continuar «residiendo de forma permanente y estable en Abu Dhabi», donde había «encontrado tranquilidad». E.P