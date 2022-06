El Supremo establece que no está amparado pegar a un hijo con el fin de corregir su comportamiento

Madrid. El Tribunal Supremo ha establecido que el ejercicio de la patria potestad no ampara que un padre o madre pueda pegar a un hijo causándole heridas o lesiones para corregir un determinado comportamiento.

El Pleno de la Sala de lo Penal avanzó el fallo de una sentencia en la que rechaza el recurso del condenado contra la resolución de la Audiencia de Valladolid que había ratificado a su vez la sentencia en origen del Juzgado de lo Penal 1 de esta ciudad.

Este Juzgado condenó al padre por un delito de maltrato en el ámbito familiar a cuatro meses de prisión y le impuso la prohibición de estar un año y cuatro meses sin acercarse a su hija.

Y ahora el Supremo avala esta sentencia al manifestar que el derecho de corrección de los padres hacia los hijos en el ejercicio de la patria potestad no ampara acciones causantes de heridas o lesiones al menor.Los hechos ocurrieron el 8 de junio de 2019 cuando el acusado, que tiene régimen de custodia compartida con los niños, se encontraba en su domicilio con los menores. En un momento dado su hija de 4 años no quería dormir y no paraba de llorar, el acusado le propinó un fuerte azote en las nalgas que le produjo dos heridas. ECG