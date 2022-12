Elecciones: Podemos apuesta por negociar la coalición con Sumar y formar un pacto “justo”

ESPAÑA. La coportavoz de Podemos, Isa Serra, afirmó que, sin poner un horizonte temporal definido, quieren cuanto antes negociar un pacto de coalición con Sumar, la plataforma que impulsa la vicepresidenta Yolanda Díaz, para no “repetir el error de Andalucía”, donde se logró “muy tarde” una candidatura de unidad con un acuerdo marcado por grandes deficiencias. Serra señaló que no contemplan un escenario donde Díaz no sea la candidata a los comicios generales ni tampoco de fractura entre Podemos y el proyecto de la titular de Trabajo, puesto que son los primeros en asumir que la unidad es lo que demanda la ciudadanía y “fundamental” para poder ganar este ciclo electoral.

Explicó, además, que están “a la espera” de que la también titular de Trabajo les transmita “cuál es su propuesta” para confluir, pues siguen trabajando en esa dirección y pensando que el acuerdo es “posible”. Eso sí, indicó que para las generales es “importante no repetir el error” de la coalición de izquierda ‘Por Andalucía’ en los pasados comicios autonómicos, que agrupó a Podemos, IU y Más País pero con un pacto que llegó “muy tarde”.

De hecho, desgranó que eso generó un acuerdo “con enormes deficiencias”, algo que sabe el “conjunto de la izquierda” y quien quiso apoyar” esa candidatura de confluencia a tenor de las tensiones suscitadas, y por tanto hay que “evitar repetir lo que sucedió en Andalucía.

“Cuanto antes mejor, seguimos esperando y es importante mantener la posibilidad de un acuerdo con Sumar. Cuanto antes mejor porque creo que es lo que nos demanda la ciudadanía y es la responsabilidad que tenemos”, ahondó la dirigente de la formación morada.

El acuerdo tiene que ser “justo”. También destacó que los acuerdos para una candidatura unitaria con Sumar tienen que ser “justos”, dando respuesta a lo que son los “proyectos políticos”, a la “militancia” de las formaciones y el peso de cada sector. EP