Elogios a Casado de Aznar y Rajoy, que piden apoyo a Feijóo y le instan a no fallar

Seguro que Pablo Casado no finaliza su etapa en el PP del modo que más le hubiera gustado, aunque al menos podrá presumir de llevarse el reconocimiento de dos figuras históricas dentro del partido del charrán. Los expresidentes del Gobierno y de la formación José María Aznar y Mariano Rajoy, que este viernes tuvieron palabras de elogio para el líder saliente.

Gracias Pablo por tu esfuerzo, donde quiera que estés”, dijo Aznar en una intervención por videoconferencia después de dar positivo en covid, apuntando que, aunque “tenemos que seguir dejando atrás los errores”, ello no es extensible a las personas.

“Pablo dio el paso cuando tenía que darlo, se hizo cargo de la responsabilidad cuando no era fácil ni halagüeño. Ha tenido que hacer frente al Gobierno más sectario y radical que ha tenido España en democracia. Y con su renuncia, ha dado paso a esta nueva situación. Donde quiera que estés, gracias Pablo, por tu esfuerzo”, proclamó el de Valladolid, dirigiéndose a Casado, que aún no había entrado al plenario.

El expresidente reclamó unidad en torno a Feijóo porque su “éxito” será “el de todos” y el de España, además de advertir: “No podemos fallar”. Apostó igualmente por “dejar atrás los errores” pero “no a las personas” y por “ensanchar” al PP.

Un mensaje que en general fue en la línea del defendido por Mariano Rajoy, que también reclamó la “unidad” del Partido Popular, al tiempo que valoró la “entrega” de Pablo Casado en tiempos muy difíciles y abogó por “no prescindir de nadie”. Aprovechó también tu turno para reivindicar su legado y realizar una dura crítica contra el Gobierno, destacando que si ahora los independentistas están más tranquilos es porque se aplicó el artículo 155 de la Constitución, tras lo que muchos dirigentes fueron condenados y no por que haya una Mesa de Diálogo, como dice “alguien” en referencia al Ejecutivo de Pedro Sánchez.

El compostelano comenzó de una manera desenfadada, asegurando que iba a realizar algunos comentarios por que “nunca hay que desaprovechar las oportunidades”. En ese contexto destacó la necesidad de tener un partido “unido” porque cuando no lo está siempre pierden.

No obstante, constató que esta “unidad” se estaba dando “en torno a un líder” y eso, dijo, “ya es una garantía de éxito”. Además, precisó que no era ni forzada, ni impuesta, sino fruto de las consideraciones y del diagnóstico compartido sobre la situación del PP, sobre cuál era la mejor solución para ofrecer y sobre quién podía liderarla.

Recordó que Casado presidió en un momento de extrema dificultad y quiso valorar y agradecer “de manera especial” su entrega y entusiasmo a la hora de defender las siglas del PP. Dicho esto, pidió reconocer la “generosidad” de los que supieron dar un paso al lado para mantener la unidad. Igualmente defendió no hacer debates sobre lo que comparten, no buscar enfrentamientos donde no los hay y no hacer disputas sobre aquello en lo que siempre han estado de acuerdo.

“Quiero pediros que acompañéis a Alberto Núñez Feijóo, como a mí. No más. No es posible, con que le apoyéis tanto como a mí, ya será muchísimo, y no se puede más”, añadió Rajoy. “Con Feijóo el cambio no es sólo posible sino que está mucho más cerca. Es la esperanza de millones de españoles”, zanjó