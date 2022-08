Emoción, tensión y boicot soberanista en el acto del quinto aniversario del 17A

Barcelona. Pese a que el ministro de Cultura, Miquel Iceta, tenía previsto atender a los periodistas al finalizar el acto institucional, finalmente optó por no hacerlo, en una muestra del malestar del Gobierno por el boicot y, en Twitter, pidió “unidad en favor de la convivencia democrática”.

También en las redes, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, abogó por continuar “avanzando unidos por la libertad y la convivencia”, mientras que el de la Generalitat, Pere Aragonès, agradeció a los profesionales de los equipos de emergencias su labor en el atentado y envió un recuerdo a las víctimas y un abrazo a sus familias.

La alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, lamentó que no se respetara “algo tan sagrado” como el minuto de silencio, y exigió que, pese a que es “absolutamente lógico” que las víctimas exijan la máxima transparencia sobre el atentado, no se utilicen “estas cuestiones para alimentar teorías de la conspiración”, ya que “los propios Mossos d’Esquadra dicen que no tienen ninguna base”.

El expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont afirmó que el mejor homenaje a las víctimas es “saber toda la verdad”, ya que “no es justo ni humano negar a las víctimas el derecho a saber”.

JxCAT criticó en un comunicado la “pasividad de algunos estamentos políticos y policiales” del Estado.

La secretaria general adjunta de ERC, Marta Vilalta, lamentó la “falta de respeto” de un grupo independentista, una actitud que su portavoz en el Congreso, Gabriel Rufián, tildó de “miserable”. efe