Empeora la salud de Navalni en prisión, según un allegado

Moscú. La salud del líder opositor ruso Alexéi Navalni ha empeorado desde que ingresara en prisión, según informó ayer su colaborador, Leonid Vólkov. “Desde finales de la pasada semana sufre un fuerte dolor en la espalda. Nos comunicó que se le duerme la pierna, que no puede pisar con ella”, dijo Volkov en su canal de Telegram. Volkov, exiliado en el extranjero, precisó que el médico de la prisión de la región de Vladímir donde se encuentra le recetó únicamente dos pastillas de ibuprofeno. “El brusco empeoramiento de su estado de salud no puede no causar una profunda inquietud”, señaló en dicha plataforma. A su vez, denunció que, por vez primera, las autoridades carcelarias no han permitido que los abogados se reúnan con el político opositor. efe