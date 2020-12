“En Palestina se están vulnerando los derechos humanos desde hace siglos”

Ghaleb Jaber Martínez, presidente de la Fundación Araguaney y director del Festival de cine euroárabe Amal nos comenta que “la intención desde que creamos la Fundación fue acercar la cultura árabe y cambiar la mala visión que muchas veces se tiene, obviamente el miedo se nutre del desconocimiento, entonces si rompemos esa barrera logrando mirarnos a los ojos y comprendernos erradicas cualquier tipo de confrontación, fobia o racismo. Para mí es muy importante fomentar la empatía, el cine es un lenguaje universal que todos somos capaces de entender al final hablamos de emociones que no entiende ni de razas, ni lenguajes ni de ideologías. Por eso el cine es un medio fantástico para fomentar la lucha contra la islamofobia.”

El entrevistado tiene raíces palestinas y está muy involucrado con lo que ocurre en Palestina, un país que vive en constante conflicto. En lo que a política exterior se refiere el conflicto palestino-israelí destaca como una de las temáticas más recurrentes y debatidas de las últimas décadas.

Este conflicto tiene su inicio cuando los judíos de Europa buscan fundar un país propio en lo que ellos consideran su “madre patria”, no es otra cosa que una ocupación ilegal del territorio de Palestina, una cuestión de colonialismo con el asentamiento sionista que continúa hoy en día a pesar de no cumplir el derecho internacional. Además de vulnerarse derechos humanos constantemente, no solo con los constantes bombardeos sino también con los múltiples casos de uso excesivo de la fuera de soldados israelís sobre la población palestina, Israel limitando el acceso al agua a territorio palestino, torturas, reclusión de menores en cárceles israelís etc.