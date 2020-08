ERC reclama para aprobar los PGE otra actitud hacia Cataluña

Calonge. El vicepresidente del Govern y coordinador nacional de ERC, Pere Aragonès, reclama al Gobierno “un cambio de actitud con Cataluña y el conflicto político” como condición “sine qua non” para apoyar su proyecto de presupuestos generales.

Aragonès se pronunció así en la conferencia Recuperación económica. Poniendo las bases a la Cataluña del 2030, en el marco del ciclo de ponencias Repensemos el Empordà, organizado por la Asociación de Empresarias y Directivas del Empordà.

El dirigente de ERC consideró que los acuerdos de la investidura “para abordar el conflicto por la vía política y no judicial ni penal” no se han cumplido, por lo que es “difícil de imaginar” que se pueda llegar a nuevos acuerdos como los presupuestos “si los primeros no se cumplieron”.

Según el también conseller de Economía, el Gobierno “ha perdido crédito” que debe “trabajar por recuperar” con los republicanos, pues ante la mesa de diálogo “van arrastrando los pies”.

“La cuestión catalana no es cuestión penal sino política, es complicado de afrontar y largo pero se debe afrontar. Es la esencial del acuerdo de investidura”, explicó.

“El Gobierno debe revertir la situación y dar pasos adelante”, dijo al respecto, y añadió que “debe tener en cuenta” el presidente Sánchez que serían presupuestos distintos, “más a la derecha” o “más a la izquierda”, si pretende acordar las nuevas cuentas públicas con socios como Ciudadanos o con formaciones como la suya. efe