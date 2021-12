ERC tiene hasta hoy para decidir si presenta veto a los presupuestos de 2022

Madrid. La incógnita sobre el apoyo o rechazo de ERC a los Presupuestos Generales del Estado para 2022 en el Senado tras su amenaza al Gobierno por las cuotas de las lenguas cooficiales en la Ley Audiovisual se puede acabar resolviendo este viernes antes de las 12.00 horas de la mañana, el plazo que tienen los grupos parlamentarios en la Cámara Alta para presentar vetos -enmiendas a la totalidad- generales y a las secciones.

De este modo, Esquerra Repúblicana tiene hasta entonces para decidir si finalmente acaba ejecutando una parte de su amenaza al Gobierno tras su discusión con el Ejecutivo por la Ley Audiovisual y presenta un veto a los presupuestos generales en su tramitación en el Senado.

En las últimas horas, el Gobierno se ha encontrado con este importante escollo en las negociaciones de las cuentas públicas en el Senado, después de que ERC amenazara con consecuencias en esta tramitación en la Cámara Alta si el PSOE finalmente no cumple su acuerdo sobre las cuotas de las lenguas cooficiales en la Ley Audiovisual.

Este mismo miércoles, el PSOE y ERC mantuvieron una reunión de casi tres horas de duración, con la que los socialistas pretendían calmar a sus socios parlamentarios para intentar amarrar su apoyo a las cuentas públicas.

Sin embargo, ambas formaciones se emplazaron a seguir hablando para cerrar un consenso en lo referente a la normativa del audiovisual.

En cualquier caso, este viernes se despejará la duda de si ERC decide no seguir el camino que ejecutaron en el Congreso y presentar una enmienda a la totalidad en el Senado, un extremo que fuentes parlamentarias de la formación repúblicana no descartaban antes de la reunión mantenida con los socialistas.

Este plazo es una primera piedra de toque para el órdago de ERC al Gobierno, que, en materia de presupuestos generales en el Senado, vivirá un segundo episodio el próximo jueves, 9 de diciembre, fecha en la que se celebrará la sesión plenaria que debatirá y votará estos vetos generales y a las secciones.

Para que los vetos acaben prosperando y el proyecto de cuentas públicas se devuelva al Congreso se necesita la mayoría absoluta de la Cámara Alta, 133 senadores.

En la actualidad, el PSOE tiene 114 parlamentarios y Unidas Podemos no tiene representación en el Senado.

Se presupone el rechazo de PP, Ciudadanos y Vox, y en las últimas horas Junts ha adelantado que presentaría una enmienda a la totalidad, por lo que es posible que acaben rechazando estas cuentas.

Entretanto, el líder de ERC, Oriol Junqueras, afirmó que “hay posibilidades de llegar a un acuerdo” con los socialistas sobre la ley, después de que el miércoles ambas formaciones se emplazaran a seguir negociando.

“Hay posibilidades de llegar a un acuerdo, pero ya veremos si llegamos a un acuerdo o no”, sostuvo en una entrevista de Ràdio 4 y La 2.

Apuntó que, si finalmente no hay acuerdo, tendrán que analizar por qué motivo no han logrado pactar la ley, pero advirtió de que “es evidente que si no hay acuerdo en cosas importantes es muy difícil en muchas otras cosas”.

El dirigente republicano insistió en que tienen muchas razones para desconfiar del PSOE y cargó contra el PSC, al que acusó de aplaudir “con entusiasmo la represión”. E.P.