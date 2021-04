ERC y Junts buscarán hoy en Lledoners alcanzar un pacto para gobernar Cataluña

ERC y JxCat se han citado para mañana en la cárcel de Lledoners para celebrar una cumbre al más alto nivel con la finalidad de tratar de desencallar el acuerdo de gobierno y para abordar una de las “carpetas” pendientes, la estructura del nuevo Ejecutivo.

En rueda de prensa telemática tras la reunión de la dirección de ERC, el dirigente republicano Sergi Sabrià ha afirmado que hoy empieza “una semana clave” en las negociaciones, y ha confirmado que si el 1 de mayo no se ha conseguido el pacto, su partido explorará “otras opciones” distintas a las de un gobierno de coalición con JxCat.

Sobre la cumbre de mañana en Lledoners, que fue avanzada por 'Nació Digital' y este lunes ha sido confirmada por ERC, el vicesecretario general de comunicación y estrategia de dicha formación, Sergi Sabrià, ha explicado que en ella participará el candidato a la presidencia de la Generalitat, Pere Aragonès.

ERC intenta que en la reunión también pueda estar presente su principal líder, Oriol Junqueras, si bien esto “ahora mismo no se puede garantizar”, ha indicado Sabrià.

Para ERC, la de mañana “será una reunión más entre las muchas que hay”, si bien la especificidad de que se haga en Lledoners -que es la prisión donde se encuentran los presos independentistas- y “las expectativas sobre ella que pone Junts”, pueden ser “una buena señal y nosotros iremos con voluntad de avanzar”.

“Todo lo que pueda servir para conseguir un acuerdo es positivo, y si se puede hablar de la estructura del Govern habremos dado un paso adelante”, ha precisado Sabrià para corroborar que ésta será “la carpeta” que centrará mañana los esfuerzos de los negociadores durante el encuentro programado en Lledoners.

Según este mismo dirigente republicano, “se ha avanzado mucho en las estructuras de coordinación, y en los contenidos del plan de gobierno, pero en cambio, no se ha resuelto todavía la cuestión de su estructura”, y menos aún, ha admitido, la del marco en que debe decidirse la estrategia independentista unitaria.

“Queremos un gobierno de coalición que se coordine con las entidades, pero esto no quiere decir que el Govern tenga que quedar tutelado por nada que no sea el Parlament”, ha advertido Sabrià en torno al controvertido ente del Consell per la República (CxR).

ERC sigue sosteniendo que ni esta cuestión ni las demás suponen “escollos” que sean insalvables, pero el tiempo pasa y, cuando queda justo un mes para que finalice el período máximo para lograr investir un presidente o se convoquen nuevas elecciones, Sabrià insiste en la necesidad de que antes del 1 de mayo haya un acuerdo.

“La prioridad es que tengamos un gobierno de coalición -ha explicado-, pero si Junts no está preparada, habrá que explorar otras opciones”.

No ha precisado esas “otras opciones” pero sí que ha dado alguna pista: ERC sólo contempla que haya un Govern independentista para articular la mayoría del 52 % de votos favorables, lo que conlleva que “hay que contar con JxCat”. EFE