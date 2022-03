El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha anunciado este miércoles que España enviará finalmente armamento a Ucrania, además de su contribución al envío de armas a cargo del fondo común de la Unión Europea. Sánchez ha hecho este anuncio en su comparecencia ante el pleno del Congreso para informar de la posición de España ante el conflicto en Ucrania. El jefe del Ejecutivo ha subrayado que desde el primer momento había entendido que la mejor forma de ayudar a Ucrania era con acciones coordinadas por parte de la Unión Europea tanto en la ayuda humanitaria como enviando material ofensivo y defensivo al país para hacer frente al ataque de Rusia.

Esa acción conjunta ha insistido que cree que es mejor que un "sumatorio" de acciones individuales por parte de los países y, por ello, ha dicho que defendió la activación del fondo europeo para la paz en el que España es el cuarto contribuyente. "Esa ha sido mi posición y creo que es la adecuada. Ante una amenaza europea debemos dar una respuesta europea, coordinada, unida", ha insistido antes de recordar que eso es lo que ha pedido también el Alto Representante para la Política Exterior y de Seguridad de la UE, Josep Borrell. Pero ha añadido que ante el hecho de que algunos grupos hayan puesto en cuestión el compromiso del Gobierno al circunscribirse sólo a una acción conjunta, ha decidido finalmente que España envíe también directamente a Ucrania material militar ofensivo. Un anuncio que ha sido acogido con aplausos de los diputados socialistas que no han sido secundados por los parlamentarios de Unidas Podemos.

Sánchez, que ha defendido la unidad de todos los grupos ante el "brutal ataque de Putin a Europa" ha subrayado: "Hoy el 'no a la guerra' de Irak es el 'no a la gerra' de Putin". El presidente del Gobierno ha aprovechado para ratificar que España no enviará tropas a Ucrania, como tampoco va a hacerlo la OTAN. EFE

APOYO DEL PP. La portavoz del Grupo Popular en el Congreso, Cuca Gamarra, ha saludado este miércoles la “rectificación” del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al anunciar que España entregará material militar ofensivo a la resistencia ucraniana y ha ofrecido el apoyo del PP frente a sus socios de Podemos para “comportarse con dignidad” y “recorrer juntos” ese camino. “Pide unidad y estamos dispuestos a trabajar con ella y por ella. Queremos que usted también esté a la altura de las circunstancias”, ha espetado Gamarra al jefe del Ejecutivo en el Pleno del Congreso monográfico que debate la situación de Ucrania.

Gamarra, que acaba de ser nombrada coordinada general del PP hasta el congreso extraordinario de abril, ha afirmado que son un “partido de Estado a la altura de su responsabilidad”, pero ha recalcado que también exige esa responsabilidad al Gobierno porque, según ha dicho, “hasta ahora” el compromiso de Sánchez con Ucrania “ha sido el compromiso más bajo de todos los grandes países de la UE”. “Somos la cuarta potencia del euro y en lugar de enviar material militar para repeler una invasión, hasta el momento lo único que ha enviado es guantes y gel hidroalcólico. Nos anuncia cambios y envío de material ofensivo y nos gustaría que hoy aquí nos lo concretara”, ha dicho, para añadir que espera que “este cambio” sea la “hoja de ruta” que a partir de ahora va a seguir el Ejecutivo.

Gamarra ha subrayado que la ayuda militar a Ucrania, que toda la sociedad española apoya, está “condicionado” por su alianza con Podemos. “Apoyamos su rectificación y le decimos: ‘hágalo con rectificación’ y no como lo hacía hace dos días en televisión, donde no lo negaba”, ha afirmado. La dirigente del PP ha aconsejado a Sánchez seguir los pasos de la socialdemocracia europea, que ha apostado decididamente por defender los valores occidentales de la democracia y el Estado de Derecho, poniendo en valor la actuación del canciller alemán.

“No tenga miedo a comportarse con dignidad en esta guerra y si sus aliados de coalición le fallan, no se preocupe en esta cuestión. Recorreremos juntos este camino, pero usted no falle ni al pueblo de Ucrania ni al pueblo de España”, ha proclamado. Además, Gamarra ha señalado que la expansión de la OTAN al este fue “una buena decisión” y es “necesario redoblar” ese compromiso con la Alianza Atlántica. También ha defendido que el presupuesto en defensa alcance el 2% del PIB porque no hay que verlo como un gasto sino como una inversión en libertad, seguridad y democracia. EP

PARA UNIDAS PODEMOS ES UN ERROR. Unidas Podemos ha mostrado su desacuerdo con la decisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, de enviar armamento a Ucrania al margen de la contribución europea. “Con toda la lealtad, pensamos que el envío de armas es un error”, ha afirmado el portavoz morado, Pablo Echenique. Durante su turno en el pleno donde Sánchez informa de la posición de España ante el conflicto bélico, ha subrayado que Unidas Podemos está de acuerdo con la inmensa mayoría de las medidas de Sánchez pero no con el envío de armas porque “no es eficaz” para acabar con la guerra.

Según ha explicado, armar a la población civil frente a un ejército profesional no va a cambiar la correlación de fuerzas y además llevará a una escalada bélica. Su formación, ha señalado, apuesta por las vías pacíficas y diplomáticas porque la escalada militar, ha advertido, puede conducir “a un mayor sufrimientos y más muertes”. Echenique ha insistido en defender la postura de Unidas Podemos, socio de Gobierno que no ha aplaudido al presidente, como ha hecho gran parte de la cámara, cuando ha anunciado que España enviará armas a Ucrania directamente. EFE