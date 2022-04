España y Portugal presentan una propuesta a Bruselas para fijar un tope del gas en 30 euros el MWh

MADRID. EP. Los gobiernos de España y Portugal han presentado una propuesta preliminar a la Comisión Europea que establece un precio de referencia para el gas de 30 euros el megavatio (MWh) con el fin de abaratar el precio de la electricidad. Así lo ha confirmado la vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, durante su visita a la comarca de El Bierzo (León), donde ha presentado el proyecto 'La Térmica Cultural' en las instalaciones de la central térmica de Compostilla I. Ribera ha dejado claro que se trata de una propuesta conjunta formulada por ambos gobiernos y sujeta a la negociación con las autoridades europeas. Según la ministra, España y Portugal están trabajando con la Comisión Europea en las "líneas maestras" de esta propuesta conjunta, que pasaría por establecer un sistema de "doble casación".

Por un lado, ha explicado que habría una primera "casación de frontera", para que las exportaciones de electricidad a otros países sean retribuidas al precio que correspondería en ausencia de un mecanismo de ajuste, y una segunda casación, en la que ya se introduce dicho ajuste, y el pago por encima del coste del gas sería asignado automáticamente a ese margen de tecnologías más baratas hasta el precio al que ha sido retribuido el gas. En este punto, ha indicado que lo que han hecho los gobiernos de España y Portugal es hacer la propuesta del precio "más barato" al que debería producirse dicho ajuste, que son 30 euros, según ha confirmado la propia ministra.

De esta forma, ha augurado que el precio de la luz se podrá limitar "en tres o cuatro semanas", por lo que ha señalado que "hay que ser pacientes" porque es necesario que en este tiempo "se asiente bien" la propuesta conjunta y que las "preocupaciones técnicas de buen funcionamiento que puedan existir estén bien reflejadas".

Ribera ha destacado que desde el Gobierno de España se considera "imprescindible intervenir" para paliar el coste de la luz y ha agradecido "el entendimiento" del resto de los líderes europeos con la excepción ibérica.

Para Ribera, el precio de la electricidad está "absolutamente fuera de cualquier patrón ordinario o previsible" desde el verano de 2021, cuando comenzaron las tensiones por el abastecimiento de gas de Rusia hacia Europa, lo que explica que tanto el precio de 2021 como el que va de 2022 estén "muy por encima" de cualquier dato histórico. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez anunció el lunes que esta misma semana España y Portugal presentarían a Bruselas una medida "excepcional y temporal" para fijar un precio de referencia del gas, tras lograr en el Consejo Europeo del viernes una 'excepción ibérica' que permita abaratar los precios de la electricidad en ambos países.

Sánchez subrayó que esta medida "no supone subvencionar el gas, no rompe los incentivos para las renovables ni los flujos eléctricos entre países" y permitirá a España y Portugal "rebajar significativamente los precios de la electricidad de forma inmediata" y sin "distorsionar" el mercado de la electricidad de Europa. "Tengo el convencimiento de que la aprobación por parte de la Comisión Europea se va a producir en un muy breve plazo de tiempo y al día siguiente será aprobada en el Boletín Oficial del Estado con efectos inmediatos en las facturas de la luz de los ciudadanos", subrayó. Sánchez también explicó este miércoles en el Congreso de los Diputados que el coste de esta medida sería asumido por el propio sistema energético, es decir, que no conllevará ni subvenciones ni ayudas públicas.