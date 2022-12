Feijóo abrirá el decisivo año electoral con un plan de calidad institucional

El líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, compareció en la jornada de ayer en la sede nacional del PP para hacer su particular balance del año que termina y anticipar sus propósitos de cara a un 2023 que se presenta como curso clave, marcado por las elecciones generales en el horizonte.

En esta línea, el líder popular anunció que en las primeras semanas del nuevo año presentará un “plan de calidad institucional” que, entre otros objetivos, perseguirá poner fin lo que calificó como “política de bloques enfrentados” y que las instituciones “vuelvan a estar al servicio de la ciudadanía y no de las vanidades de los gobernantes”.

El mencionado plan, señaló Feijóo, guiará la “futura acción de gobierno” del PP e incluirá medidas para “evitar casos de nepotismo” en las instituciones del Estado con el fin de que “gobiernen los mejores servidores y no lo más adeptos más fieles” al líder. Durante su intervención, el ourensano defendió el situar la política “por encima de dos bloques o partidos enfrentados” y por “recuperar el respeto a las instituciones, por las leyes, la Constitución” y también “por la palabra dada a los ciudadanos”, para que, cuando estos vayan a votar, no lo hagan sabiendo que los políticos les van a mentir.

“Se puede discrepar pero con formas, con argumentos, con propuestas y sin descalificaciones, recuperar el respeto por la política y solventar problemas a los ciudadanos en lugar de crear más”, afirmó Feijóo, quien se mostró convencido de que existe una enorme “capacidad de entendimiento con una gran mayoría de españoles diferentes” pero que tienen “problemas y aspiraciones comunes”.

UNA LEGISLATURA PERDIDA. La intervención del presidente del Partido Popular también contó con varios dardos contra el Gobierno de coalición, al que este responsabilizó de una “legislatura perdida” en términos económicos, dejando una España “más pobre” y “más endeudada” que en 2018. “Esta es una legislatura a efectos económicos perdida. España es hoy un país más pobre y más endeudado que en 2018, cuando llegó el Gobierno de Pedro Sánchez”, arremetió Feijóo.

Así, este no dudó en afirmar que el Ejecutivo no ha hecho “ningún avance” en esta materia, señalando que España es a día de hoy “la última economía de la Unión Europea”, siendo el único de los 27 países que todavía no ha recuperado su nivel de PIB de 2019.

El líder popular también remarcó la incapacidad del Gobierno en frentes como, señaló, el de revertir el liderazgo en paro y paro juvenil a nivel europeo, así como la reducción de los niveles de deuda pública que, según remarcó, se incrementó “el doble” que la media de la propia Unión Europea.

También hizo referencia a la desprotección del Gobierno hacia los ciudadanos, señalando que en la actualidad hay más de 13 millones de españoles que viven en riesgo de pobreza, mientras que más de 4 millones de ciudadanos viven en una situación de carencia material severa.

En cunto a la inflación, el gallego acusó al Ejecutivo de observar “de manera impasible” el incremento de precios, tanto a nivel general como en la cesta de la compra, destacando sobre esta última que es “la más alta de la UE con un incremento del 15% en los últimos meses”.

CRÍTICAS AL PAQUETE ANTICRISIS. Feijóo también criticó el recientemente aprobado decreto ley de ayudas frente a la crisis, señalando que este “demuestra que Sánchez vuelve a estar desbordado” y que sus propuestas con “una copia incompleta y tardía de las medidas del PP”.

Tal y como indicó este, el propio PP solicitó en el mes de abril la bajada del IVA en la luz y el gas, algoque el Gobierno no aceptó hasta septiembre, mientras que en septiembre el PP propuso bajar el IVA de los alimentos, algo que no llegará hasta enero, cifrando en 800 millones de euros el gasto de las familias por no haber adoptado antes estas medidas.

“Es una falta de humanidad y de empatía terrible ha sentenciado. Esto es impropio de un Gobierno con la mínima sensibilidad social”, sentenció, para pedir posteriormente al Gobierno que haga “una reflexión” sobre el hecho de que la anunciada ayuda para la cesta de la compra, de 200 euros, sea inferior al bono cultural, de 400 euros, lo que, remarcó el popular, implica que un hijo de 17 años va a tener para su ocio el doble de ayuda que toda su familia vulnerable para comer durante un año.

A su juicio, se trata de “una inmoralidad” y no tiene “lógica” salvo por tener fines electorales y que el cheque se entregue en precampaña. Y es “una triple inmoralidad” que el mencionado bono cultural se entregue a los jóvenes de 17 años con independencia de la renta de sus padres y que, en cambio, el cheque para la cesta de la compra esté limitado en función de los ingresos de toda la familia.

En esta línea, aprovechó también para ofrecer al Gobierno una serie de medidas para completar este decreto ley que calificó de “incompleto y tardío”, pues considera que la mayoría de los colectivos vulnerables “sigue sin ayudas o con ayudas testimoniales”.

De entrada, propone convertir el “minicheque electoral” de los 200 euros de la cesta de la compra en una “devolución más amplía y automática vía IRPF a las rentas medias y bajas”, así como extender la rebaja del IVA de los alimentos a la carne, el pescado y las conservas.

Además, reclama renovar la bonificación de los 20 céntimos de gasolina, desde el mismo 1 de enero, para los autónomos y para las rentas medias y bajas, así como devolver el IRPF a las rentas de menos de 40.000 euros.

Según Feijóo, si el Gobierno acepta sus propuestas, evaluadas y estudiadas por la Secretaría de Economía del partido, se podría afrontar mejor la situación inflacionista del país. Por el momento momento, su formación pedirá que el decreto se tramite como proyecto de ley para poder introducir cambios vía enmienda.

Así, no quiso adelantar lo que votará el PP en el Congreso ante la convalidación del decreto ley, pues confía en que se acepten algunas o todas sus medidas. “Si el Gobierno va a votar en contra de todas mis propuestas, me desilusionaría y no quiero desilusionarme”, comentó.

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. También hubo mención a la polémica renovación del poder judicial, ante lo que Feijóo pidió al Gobierno que retire como candidatos al Tribunal Constitucional al exministro de Justicia, Juan Carlos Campo, y a la exdirectora de Moncloa Laura Díez, dos exaltos cargos que ve “obscenamente partidistas”.

“En el caso de que sigamos observando que estos nombramientos escandalosamente partidistas de dos exaltos cargos del Gobierno en el TC se consoliden y se confirmen, pues evidentemente nos reservamos todos los derechos para defender la independencia de las instituciones y defender nuestra postura de regeneración institucional que creo que en España es imprescindible con este Gobierno”, afirmó el líder popular.

Con todo, Feijóo calificó de “excelente noticia” el desbloqueo del TC esta semana porque “al final” de forma “unánime” el Consejo ha nombrado a dos magistrados con un “reconocido prestigio y trayectoria al servicio de la magistratura”, en alusión a César Tolosa y María Luisa Segoviano.