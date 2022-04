Feijóo critica que Sánchez no quiera cambiar decreto anticrisis y rechace la rebaja de IRPF de 3.500 millones del PP

MADRID. EP. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le ha trasladado que no está dispuesto a "cambiar ni mejorar" el decreto con medidas anticrisis, cuyo debate de convalidación se celebrará en breve en el Congreso. Además, se ha quejado de que rechace la rebaja fiscal que ha planteado el Partido Popular, que incluiría la deflactación del IRPF de manera "retroactiva" desde enero, una inyección de liquidez a las familias para afrontar la inflación de entre 3.500 y 3.800 millones de euros. En una rueda de prensa tras su reunión de tres horas con Sánchez en el Palacio de la Moncloa, Feijóo ha admitido que ha sido un encuentro "muy cordial", pero "menos fructífero" de lo que hubiera deseado porque no tiene ninguna "buena noticia para la economía de las familias", sobre todo para las rentas medias y bajas que peor lo están pasando con la inflación del 9,8%. Dicho esto, Feijóo se ha quejado de que el Gobierno pretenda convalidar "sin más" el real decreto anticrisis, asegurando que "la sensación" con la que sale es que "no está dispuesto a cambiarlo ni a mejorarlo" sino que "simplemente pretende convalidarlo tal cual" en el Pleno del Congreso. De hecho, ha revelado que el jefe del Ejecutivo ni siquiera le ha pedido el voto para esa convalidación. "Esperaba que a las rentas bajas y medidas les pudiésemos aliviar sus cargas fiscales mientras dure este incremento exponencial de la inflación, pero lamentablemente no ha podido ser porque el presidente no ha considerado oportuno iniciar ni siquiera una propuesta alternativa", ha criticado, para precisar que lo que le ha presentado de forma genérica lo remitirá de forma "explícita" y "documentada" a Presidencia del Gobierno.

EL DECRETO ANTICRISIS, "NO ES POSIBLE APOYARLO". Tras asegurar que el Gobierno está "fallando" en el diagnóstico, las previsiones y las soluciones, ha detallado las propuestas que ha planteado el PP en materia económica, entre ellas una bajada de impuestos. También ha propuesto una racionalización del gasto burocrático del Gobierno, un rediseño de los fondos europeos para hacerlos "más útiles" y reformas estructurales a medio plazo para incentivar la actividad económica. "Hay que agilizar las medidas, hay que bajar los impuestos, bajar el gasto superfluo y facilitar al máximo que los emprendedores puedan avanzar", ha destacado Feijóo, para añadir que le ha comunicado a Sánchez que "sin mejoras y sin aceptar propuestas", "no es posible apoyar" ese decreto anticrisis por parte del Grupo Popular. En concreto, Feijóo ha defendido una bajada del impuesto de la renta "selectiva y temporal" con carácter retroactivo al mes de enero. "El Gobierno no puede seguir recaudando más y no hacer un esfuerzo con las rentas medias y bajas", ha declarado.

Al ser preguntado expresamente cuánto dinero inyectaría esa bajada en las familias y para qué rentas medias y bajas lo propone, ha explicado que le van a plantear "la disminución de las retenciones y la actualización de la tarifa del impuesto de la renta". Ha precisado que las previsiones y cálculos del PP es que estarían hablando de entre "3.500 y 3.800 millones de euros", cuando la recaudación de Hacienda los dos primeros meses de este año ha sido 7.500 millones de euros más que el año pasado y se trataría de destinar "un poco más de la mitad a disminuir las retenciones en el impuesto de la renta". Además, el jefe de la oposición ha propuesto agilizar las devoluciones para que los españoles puedan hacer frente a la inflación y reducir el IVA de la luz, del 10% al 4%, y del gas, del 21% al 4%. "El Gobierno se equivoca al sostener que la economía afronta este momento con fortaleza. La economía es muy débil", ha advertido.

COMISIÓN PARLAMENTARIA ESPECÍFICA PARA LOS FONDOS EUROPEOS. El líder del PP ha señalado que los fondos europeos, que sirven para agilizar la economía, no están acabando de llegar al tejido productivo y se están ejecutando "con tardanza". Por eso, ha propuesto que 4.900 millones de esos fondos puedan ser gestionados directamente por los ciudadanos, sin tramitación burocrática. Sobre esta propuesta, ha dicho que el jefe del Ejecutivo no ha cerrado la puerta del todo y ha señalado que con este aspecto también trasladará una propuesta concreta al Gobierno. "El presidente no me ha dicho que no sobre la posibilidad de que fondos europeos se puedan distribuir y ejecutar directamente por los ciudadanos a través de desgravaciones fiscales", ha subrayado, para añadir que "no es un tema menor" para la "economía real" si "son capaces de desbloquear 5.000 millones de euros con este mecanismo". Además, ha subrayado que aún están a tiempo de actuar con transparencia y ha propuesto crear una comisión parlamentaria específica, "con calendario y contenido para dar seguridad de que los fondos se van a gestionar", atendiendo al valor de los proyectos y no por cuestiones territoriales o partidistas.

PLANTEA QUE LA AIREF HAGA UNA AUDITORIA DEL GASTO SUPERFLUO. En su listado de propuestas, Feijóo ha defendido también reducir el gasto público del Gobierno y ha propuesto que la Airef realice una auditoria de los gastos superfluos del Ejecutivo y la remita a las Cámaras. El presidente del PP también ha abogado por ejecutar el fondo de solvencia que, por errores de planificación, no se ejecutó en el pasado ejercicio y que asciende a 1.700 millones de euros a favor de pymes y autónomos, según ha precisado. Feijóo ha alertado de que la guerra de Ucrania ha transformado en "alarmante" una situación que ya era "muy preocupante" y ha subrayado que, en este contexto económico, la situación política no ayuda por tener un presidente en manos de socios y aliados que, a su juicio, no transmiten seguridad ni confianza.

96 DECRETOS, LA MAYORÍA CONVALIDADOS SIN TRAMITACIÓN PARLAMENTARIA. El también presidente de la Xunta también se ha quejado de que el Ejecutivo haya aprobado 96 reales decretos leyes, la mayoría convalidados sin tramitación parlamentaria. "Estamos innovando una nueva forma de desconsideración a las Cortes Generales", ha censurado. Finalmente, ha señalado que el encuentro de hoy habría sido "más operativo" con un orden del día y un mínimo de documentación para prepararlo y ha indicado que espera que este intercambio de información previa sí se dé en próximas reuniones con el presidente del Gobierno. El equipo de Núñez Feijóo ha expresado su malestar por conocer por la prensa el orden del día que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, le iba a plantear en la reunión que han celebrando en el Palacio de la Moncloa. A su entender, ese documento debería haberlo hecho llegar antes al Partido Popular y ven en esta actitud una "descortesía total" y una "falta de respeto", según señalaron esta mañana a Europa Press fuentes próximas al líder del PP.