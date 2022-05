Feijóo culmina el diseño de su equipo y arenga al PP para gobernar sin Vox

Almería. El presidente de la Junta de Andalucía y candidato del PP, Juanma Moreno, avanzó que si sigue gobernando tras las elecciones adaptará, deflactará en términos económicos, el tramo autonómico del IRPF para compensar la subida de precios a las familias andaluzas, al igual que ha anunciado Isabel Díaz Ayuso en la Comunidad de Madrid.

Moreno explicó que es una de las medidas fiscales en las que se está trabajando y que van a poner en marcha “para aliviar a las familias andaluzas” y que tengan más capacidad de recursos. Ha explicado que quieren competir “en prosperidad y riqueza” con Madrid, situarse al mismo nivel en fiscalidad, ya que han comprobado en esta legislatura que así son “tremendamente atractivos” para atraer inversión.

Moreno mostró su sorpresa, pero también agradeció la “honestidad”, cuando el líder del PSOE, Juan Espadas, dice que “va a volver a poner el Impuesto de Sucesiones y Donaciones”, y ha advertido sobre la política fiscal también del “conglomerado de izquierda”.

Juanma Moreno también aseguró que no desea una repetición electoral, pero ha advertido de que el 19 de junio debe salir “un gobierno viable” de las urnas y de que tendrá líneas rojas que lo harán imposible si alguien intenta imponerle “otro tipo de agenda”. Avisó de la posibilidad de que pueda no haber acuerdo entre fuerzas políticas, “porque impongan criterios imposibles de asumir”, y situó sus líneas rojas en el Estatuto de Autonomía y en no dar pasos atrás en violencia de género ni contra el cambio climático.

“Si alguien intenta imponernos otro tipo de agenda que vulnere esas líneas rojas, será inviable cualquier posibilidad de gobierno”, dijo Moreno a los periodistas. r.m.a.