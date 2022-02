Feijóo ignora los ataques de la oposición: “No hay que elegir entre Galicia y PP”

La eventual salida del presidente del PP de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, hacia Madrid, sigue preocupando al grupo popular, que podría enfrentarse a una elecciones anticipadas para que una nueva figura asuma la presidencia después de dieciséis años con Feijóo al frente (desde el 2006). Esta situación se está convirtiendo en un arma empleada reiteradamente por los grupos de la oposición para atacar el modelo de gestión del actual presidente del Gobierno gallego, al que consideran más preocupado por los problemas del PP a nivel nacional que por los de la ciudadanía gallega.

Una nueva escena de reproches tuvo lugar este miércoles en el pleno del Parlamento de Galicia, donde tanto por parte del PSdeG como del BNG, en mayor medida, se abordó la cuestión de su salida hacia Madrid. “Señor Presidente de la Xunta, hoy no traigo gráficos, porque para gráfica la situación de su partido”, comenzó el portavoz socialista, Luis Álvarez, su intervención, recordando que en el pleno anterior Feijóo le había acusado de solo llevar gráficas que elaboraba horas antes en su oficina sin ningún fundamento.

Álvarez dejó caer así que, en las actuales circunstancias, sería imposible llegar a “colaborar en acuerdos de país”, porque “me preocupa saber si usted está o no para eso y saber si en este momento tengo delante al Presidente de la Xunta o al portavoz del PP, que está pensando más en resolver los problemas internos de su partido que los de la ciudadanía gallega”. Ante estas interpelaciones, directamente, Feijóo escurrió el bulto, hizo caso omiso de las mismas y se centró en el debate abierto sobre los parques eólicos.

Pero el portavoz socialista, no satisfecho y ante la falta de respuesta sobre lo que considera una “crisis interna”, volvió a mostrar su “preocupación” porque Feijóo siga o no interesado “en trabajar por Galicia”, criticando que emplease los últimos Consellos de la Xunta “para hablar de los problemas del Partido Popular”. “Está más pendiente de los problemas de su partido que de los de Galicia”, y es que “parece que se está postulando como portavoz del PP, pasando de ‘Galicia, Galicia, Galicia’ –y, por cuarta vez, ‘Galicia’–, a ‘Madrid, Madrid, Madrid’”, aseveró Luis Álvarez, que finalizó su intervención con una frase lapidaria que despertó las carcajadas de los presentes (incluidos los de la bancada popular): “Me preocupa que usted haya abandonado el carballo de Conxo por un madroño” –símbolo de Madrid–.

Ante tal insinuación, Feijóo no pudo hacer otra cosa que responder: “Hay que reconocer que usted habla mucho más de Madrid que yo, parece que le interese ese asunto”. “Yo estoy aquí después de dieciséis años continuados en los que ustedes llevan hablando de Madrid, y ya estamos un poco aburridos de ese asunto, porque los que se sentaban ahí a su lado son (precisamente) los que ahora están en Madrid”, sentenció, sin más referencias.

“GALICIA SIEMPRE ELIGE AL PP”. Por su parte, la portavoz nacionalista, Ana Pontón, fue mucho más directa en sus ataques: “Si hablamos de eslóganes, me da la impresión de que el que mejor le va es ‘Génova, Génova, Génova’ (en lugar de ‘Galicia, Galicia, Galicia’), y le digo esto porque lleva muchas horas en los últimos días dedicado a tapar la corrupción y la guerra interna del Partido Popular, y sin atender a los problemas de los gallegos, que son muchos”. Así que pidió que, “por honestidad política, aclare a los gallegos si su ocupación es Galicia o tapar la corrupción del PP, o dirigirlo”.

Y es que Pontón consideró que “ahora que ya Ayuso le dió la bendición”, parece “legítimo que tenga las aspiraciones que considere”, pero “tiene que escoger entre Galciia o PP, porque Galicia no es la sala de espera de sus ambiciones políticas”. Fue ante tal acusación cuando el presidente de la Xunta explotó y se mostró claro: “Dice que hay que elegir entre Galicia y PP, y no señoría, Galicia siempre eligió al PP y, en consecuencia, siempre dijo no a los nacionalistas”.

De este modo, Feijóo defendió que Galicia “es una tierra inteligente, moderada, sensata... Una tierra que decide democráticamente el Gobierno que quiere, es mucho más que una ideología cerrada, es una democracia constitucional”.