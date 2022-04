Feijóo intentó acordar con el Gobierno el decreto "hasta el último minuto": "Una vez más ha preferido a Bildu"

El líder del PP y presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, ha asegurado este jueves que intentó llegar a un acuerdo con el Gobierno en el decreto anticrisis hasta el "último minuto" y ha criticado que el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, haya optado por pactar con Bildu a cambio de la entrada de ese partido en la Comisión de Secretos Oficiales, un hecho que ha calificado de "componenda política". "Una vez más el Gobierno ha preferido antes a Bildu que al PP. Lo lamento profundamente como español, como demócrata y como político. Si Bildu está por encima de los intereses de las familias españolas, a mí no me corresponde explicarlo, pero sí me corresponde denunciarlo", ha declarado Feijóo, en una rueda de prensa al término de su consejo de Gobierno.

Feijóo ha señalado que el 'sí' de Bildu que ha permitido al Gobierno salvar el decreto en el Congreso es una "componenda política", ya que, según ha dicho, ese voto a favor se produce tras acordar su entrada en la Comisión de Secretos Oficiales del Estado. "El Gobierno ha decidido hacer una componenda política y desoír cualquier tipo de propuesta", se ha quejado Feijóo, que considera que con esta postura el Gobierno "ha dicho que 'no' a hacer un acuerdo de Estado" con el PP contra la inflación y las rentas de los trabajadores de rentas medidas y bajas.

DICE "SÍ A LOS QUE PIDEN LA DIMISIÓN DE ROBLES". Por el contrario, ha proseguido, el Gobierno ha decidido decir "sí" a sus socios de investidura, que "en este momento están pidiendo la dimisión de la ministra de Defensa", Margarita Robles, por el supuesto espionaje a dirigentes independentistas del llamado 'caso Pegasus'. En este sentido, ha criticado que Bildu y los partidos independentistas vayan a "tener asiento" en la comisión que permite acceder a los "secretos de Estado" y ha recriminado al Ejecutivo que haya "decidido proteger la continuidad del presidente y desproteger al Estado". "Esto es el mundo al revés. Resulta que el partido principal de la oposición es más útil a las familias y más respetuoso con las instituciones que el Gobierno en ejercicio", ha aseverado, para reiterar que su partido ha intentado el acuerdo "hasta el final". EUROPA PRESS