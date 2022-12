Feijóo le dirá a Abascal que no se opondrá a una moción de censura pese a juzgarla errónea

Madrid. El presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, contactará con el líder de Vox, Santiago Abascal, para trasladarle que los populares no se opondrán a una moción de censura, aunque consideran un error presentarla al entender que refuerza y blanquea al Gobierno de Pedro Sánchez. Abascal se puso en contacto con Feijóo para recabar su apoyo a la moción y el líder de la oposición le comunicará la postura que este martes ha hecho pública en una entrevista con EsRadio, según apuntan fuentes populares.

El PP decidió que no se opondrá a la moción, como sí hizo Pablo Casado en su etapa, pero no concretó si ese voto se traducirá en una abstención, la opción más probable, o en un sí. Mantienen las opciones abiertas a falta de conocer cuándo se presenta, el candidato o incluso si se materializará o no la moción.

Porque en el PP ponen en condicional que Vox dé realmente el paso. Los populares esperan que los de Abascal rectifiquen una iniciativa que ven una pérdida de tiempo, aunque en la cúpula del PP niegan que vayan a intentar convencerles de que lo hagan. EFE