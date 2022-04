Feijóo llega a ganar y a gobernar con su núcleo duro gallego en la dirección

Alberto Núñez Feijóo arrancará su nueva etapa como líder nacional del PP con las cosas claras. El todavía presidente de la Xunta quiere un partido unido, reivindica las mayorías absolutas cosechadas por Mariano Rajoy o José María Aznar y advierte de que llega “para ganar y para gobernar”, prometiendo “no dar un balón por perdido” .

Un camino que recorrerá desde la calle Génova de Madrid, pero rodeado de su núcleo duro en el PPdeG, que tendrá un gran peso en su Comité Ejecutivo, con el presidente provincial del PP de A Coruña, Diego Calvo, también vicepresidente del Parlamento autonómico, como presidente del Comité Electoral.

En un escenario en el que el partido está expectante y ya activada la cuenta atrás para la sucesión gallega, en el que cada gesto puede ser interpretable, el de Os Peares decidió que no solo Calvo –cuya experiencia de gestión ensalzó y que ya estaba en la dirección saliente de Pablo Casado– forme parte de su Ejecutiva, sino también los otros tres presidentes provinciales.

Así, avanzó que también estará en su Ejecutiva el presidente provincial del PP de Ourense, Manuel Baltar; junto con el líder provincial del PP de Pontevedra, Alfonso Rueda, también vicepresidente primero de la Xunta; y la presidenta provincial de los populares de Lugo, Elena Candia –una de las cinco vocales de designación del presidente–.

Vocal por designación del presidente lo será también el expresidente del Consejo de Estado, José Manuel Romay Beccaría, a quien Feijóo considera y ha reconocido este mismo viernes como padre político.

Pero además, situó al vicepresidente segundo y responsable económico, Francisco Conde, en su Comité Ejecutivo. Las áreas están pendientes de concretar, pero ambos vicepresidentes formarán parte de su Ejecutiva en Génova, a la espera de ver cómo se formaliza su relevo. El cuándo será “en unas semanas”. Feijóo planea dimitir este mes.

La exministra Ana Pastor, vinculada a Pontevedra, también formará parte del Comité Ejecutivo; mientras que en la Junta Directiva el candidato del PP avanzó la presencia de dos conselleiras, la responsable de Política Social, Fabiola García; y la de Medio Ambiente, Ángeles Vázquez

En la primera jornada del XX Congreso del PP, en Sevilla, tras el cual Feijóo será presidente nacional del PP a todos los efectos, el gallego recordó el cónclave de la refundación que encumbró a José María Aznar como líder del partido y dio “la respuesta” sobre por qué deja Galicia, con la que tiene “un vínculo indestructible” y donde gobierna con una cómoda mayoría absoluta: por el “mismo objetivo” por el que dio un paso adelante “un joven Aznar” en 1990, para “ganar y gobernar”.

“Yo he venido aquí para ganar y gobernar. Si no, no hubiera venido. Lo vamos a intentar hasta el último aliento. En ello vamos a trabajar todos los días”, proclamó el todavía mandatario autonómico, antes de asegurar, entre aplausos del auditorio, que su compromiso “no tiene fecha de caducidad”. Y es que Feijóo ha asegurado que no tiene “un sueño”, sino una “convicción”: que el PP es un partido concebido para “ser grande”, la “única alternativa” en España, y ha reivindicado “mayorías contundentes”.

Para lograrlo reclamó “confianza y lealtad” a cada uno en el papel que le corresponda en el partido, las mismas que él ofreció. Con ambas características, trabajo y la unidad como “única condición innegociable”, marcó objetivos electorales. El primero, conseguir “replicar una victoria contundente en Andalucía”. Y finalmente volver a gobernar en el conjunto de España.