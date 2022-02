Feijóo pide cintura para solventar la hemorragia en el PP

El presidente de la Xunta y líder del PP gallego, Alberto Núñez Feijóo, reclamó este viernes “cintura” para “solventar la hemorragia” abierta entre la dirección nacional del partido y la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.

En declaraciones a la prensa recogidas por Efe tras un acto en Santiago, insistió en que la problemática en el partido se “circunscribe exclusivamente a esto”, porque “el PP no está en crisis, lo que hay es un desencuentro profundo y lamentable” entre la titular de la presidencia de la Comunidad de Madrid y la dirección naciona; “pero el partido está en forma”, aseguró.

Al hilo de las explicaciones aportadas por Ayuso, Feijóo consideró que ningún responsable político “conoce con exactitud” el conjunto de expedientes de compra de material sanitario en un momento de emergencia.

En este sentido, ve “bastante lógica” la explicación ofrecida por la presidenta madrileña porque en “en ese momento cualquier persona que se dedique a la gestión comercial en el mundo de la sanidad” sabe que la adquisición de mascarillas “era un lujo”.

“Me consta, porque el servicio gallego de salud tuvo muchas dificultades, que las mascarillas se subastaban en China”, aseguró.

El mandatario gallego desveló que había mantenido una conversación con el presidente del PP, Pablo Casado, aunque prefirió no desvelar el contenido de esta conversación, que se queda en el ámbito privado, pese a que su compromiso es ser “leal” al partido y al presidente aunque, subrayó, dentro de esa lealtad “está la responsabilidad de decir lo que uno piensa”.

“Yo no tengo limitación; opino libremente sobre las cosas que afectan a mi país y a mi partido”, insistió, e instó a adoptar una solución “rápida y no de meses” porque consideró que “no tenemos derecho a faltar a nuestro compromiso, que es no dedicar a problemas internos del partido nuestras energías”.

arreglar problemas, no crearlos. Concluyó que el compromiso del PP es “solventar problemas y no crearlos” para poder hacer oposición a un Gobierno “que consideramos realmente malo para los intereses de los españoles”.

El presidente del PP de Ourense y de la diputación provincial, Manuel Baltar, lamentó “lo que se está viendo” en el partido, que afecta a la “imagen” de la formación.

Reconoció “su preocupación” porque la situación pueda ir in crescendo, algo, que no es “lo deseable”.

Desde su punto de vista, “no es lo deseable que se esté hablando del partido por este tipo de cuestiones”, por lo que pidió “máxima tranquilidad”, e hizo un llamamiento a la “responsabilidad” a los dirigentes políticos.

Preguntado sobre si apoya a alguno, defendió el “principio de lealtad” que tienen que tener las formaciones políticas y, en concreto, “a quien la preside”, esto es, a Casado.

“Mi lealtad es al presidente, esa debería ser la observancia general”, esgrimió Baltar, quien opinó que la lealtad al presidente tiene que estar “fuera de toda duda”.

En este sentido, y según informa Europa Press, el líder del PP conversó en las últimas horas con todos los presidentes autonómicos del PP.

Entre los barones hay preocupación por la magnitud de esta lucha sin cuartel entre Ayuso y Casado, que está siendo retransmitida en directo por los medios y provocando “mucho daño” a la formación.

Todos los presidentes autonómicos del PP coinciden en que hay que buscar una solución rápida para atajar este enfrentamiento cuanto antes.

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, apeló solo a mantener la unidad dentro del partido.

De la misma manera, el presidente de Murcia, Fernando López Miras, señaló que “ahora más que nunca” es necesaria la “unidad” del partido “para dar respuesta a las necesidades y a lo que nos demandan los españoles”. “El PP tiene que estar fuerte y unido, y centrado en lo importante”, apostilló.

El titular en funciones de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, solicitó que “se aclare” lo sucedido y que “la verdad se abra paso por encima de todo”.

Al asistir a un acto en Salamanca, realizó “una breve declaración para trasladar la indignación, la preocupación de los votantes, de los afiliados y de los alcaldes” por “la situación” en el partido.

De hecho, y según Efe, en lo que hay unanimidad dentro del PP es en el daño que ha hecho esta guerra al partido y a los afiliados. Sus siglas están envueltas de nuevo en acusaciones de corrupción, fuego amigo y luchas de poder.

Un fuego amigo en el que también entró de lleno el Consejero de Educación y portavoz del Gobierno madrileño, Enrique Ossorio, que afirmó que aunque no tenía “toda la información”, sí sabía que el PP estaba empleando “malas artes” para impedir que la mandataria madrileña llegara a ser presidenta del partido en la comunidad.

Consideró que Ayuso fue una persona “completamente leal” a Casado mientras “lo mereció”, y que solo aspiraba a hacer las cosas bien.