Feijóo podría ser el más beneficiado o el más perjudicado por la irrupción de una nueva fuerza

La irrupción de Sumar en el panorama político español podría dar un giro a los resultados de las encuestas electorales. Con el objetivo de reunificar a la izquierda, Yolanda Díaz quiere constituir una alternativa sólida al PP centrada en la protección a la sociedad civil. Pero, ¿cuánto daño podría hacer esto a las aspiraciones al Gobierno de Alberto Núñez Feijóo? ¿Realmente tendría motivos para preocuparse?

El analista político Antón Losada explica a EL CORREO que sí podría suponer “una amenaza” a la intención de Feijóo de llegar a gobernar. “Las encuestas por ahora nos dicen que el PSOE puede que no mejore los resultados, pero es bastante probable que repita los de hace dos años”, plantea, explicando que, teniendo esto en cuenta, “en la medida en que la izquierda recupere una oferta electoral atractiva puede suponer una amenaza, porque podría volver a generarse una mayoría de izquierdas” en coalición.

Y es que según indica Losada, “en este momento la gran ventaja para el PP de Feijóo es que a su derecha ha aparecido Vox, y tiene ahí un socio potencial, mientras que el espacio a la izquierda del PSOE está desanimado, disgregado, porque no es tanto que caiga en las encuestas mucho el PSOE, sino que cae Unidas Podemos”. Por ello, considera que “en la medida en que ese espacio se recupere” podría haber sorpresas.

En su opinión, si algo está claro es que “hay una parte de la izquierda de este país que no votará nunca al PSOE, por mucho que le digas que se acerca la derecha”. Y, esa parte, “sí está dispuesta a votar a una opción de izquierdas diferente al PSOE”. Por eso, Losada asegura que “si Yolanda Díaz es capaz de poner en marcha un proyecto atractivo e interesante podría ser motivo real de preocupación para las expectativas de gobierno del PP”.

Por el contrario, para el analista Miguel Anxo Bastos Boubeta, la irrupción de Sumar en el escenario político incluso podría resultar beneficiosa para Feijóo. “Indirectamente sería beneficiosa, porque si la izquierda se sigue derrumbando (disgregando) el PP tendrá más fácil llegar al Gobierno”. En este sentido, lo que jugaría aquí un papel importante no sería conseguir más votos, “sino que la suma de socios de izquierdas en coalición no sería suficiente para llegar a gobernar”.

AGLUTINAR A LOS VOTANTES DE IZQUIERDAS NO SERÁ TAREA SENCILLA, PERO “HAY MERCADO”. Ahora bien, para que cualquiera de estas hipótesis llegue a suceder, habrá que ver primero si la nueva opción de Yolanda Díaz es capaz de convencer a los votantes de izquierdas y volver a aglutinarlos, tal y como marca entre sus objetivos Sumar. “Esa es la gran incógnita”, resalta Losada, que cree que, para lograrlo, la también vicepresidenta segunda del Gobierno cuenta con “varias ventajas”.

Entre ellas, cita que “hay demanda, hay un espacio ahí de votantes de izquierdas a los que si se le ofrece algo atractivo lo van a respaldar, espcialmente teniendo en cuenta las previsiones económicas y sociales que todos tenemos en la cabeza, porque está bastante claro que vienen meses complicados, como ya dicen los políticos”. En este contexto, “si aparece una opción de izquierdas interesante, hay mercado para ella”.

Asimismo, también cree que “Yolanda tiene un conocimiento muy amplio de la realidad en este momento y una buena valoración, y ha logrado transmitir un estilo diferente, lo que suele resultar muy atractivo especialmente para el votante de izquierdas”. “Ha sabido marcar un estilo propio de hacer las cosas, incluso en la manera de hablar, de hacer política, y también dentro del Gobierno de coalición, con una actitud mucho más conciliadora que el resto de ministros de un lado y del otro”, concluye.

Sin embargo, para Bastos “está difícil que consiga aglutinar a la izquierda partiendo de una plataforma tan personal, sin ninguna estructura de partido aún debajo”. “Habla bien, tiene buena imagen, presencia mediática... Pero no veo que tenga gente que consiga el voto para ella en Betanzos, por ejemplo –refiriéndose a la falta de dispersión territorial para lograr votos en zonas más alejadas–, algo que sí tienen el PP o el PSOE”, matiza el profesor, que asegura que para poder conseguir los votos en esas zonas “tendrá que seguir echando mano de Podemos, que tampoco es que sea una fuerza muy organizada, a pesar de ser la más organizada dentro de ese espacio a la izquierda del PSOE”.

Así las cosas, Bastos afirma que Díaz “necesita de fuerzas como Podemos para trabajar”. “Ella no es la líder de un partido que la escoja, es una persona que sale de los medios o del propio poder y que quiere montar una plataforma”, explica, incidiendo en que, “normalmente, estas cosas en España no funcionan bien”, por lo que “organizativamente no le veo aún mucho futuro”.

UNIDAS PODEMOS LLEVA TIEMPO DESTRUYÉNDOSE SIN NECESIDAD DE NUEVAS DISGREGACIONES. Por todo esto, Sumar no solo pondría en riesgo a PSOE y PP, sino que también Unidas Podemos podría atravesar una crisis ante esta nueva disolución. Para Losada, disolver Podemos no sería el objetivo de Díaz, en todo caso. “Yolanda lo que busca es tener su propio espacio, ampliar su espacio, pero no creo ni que esté en su agenda (acabar con Podemos)”, apunta. “A Yolanda le habían trazado un itinerario y ella ha decidido generar el suyo propio, pero eso no pasa por la disolución de podemos”, considera el analista.

Por su parte, Bastos cree que la disolución de Podemos llegaría sola sin la necesidad de Sumar. “Tampoco podemos decir a día de hoy que Podemos sea un partido muy unido, porque es una confluencia de fuerzas, no tiene una estructura clara y funciona con asambleas y círculos, presentándose únicamente al principio solo a las elecciones, y necesitando ir acompañado de otras marcas (como es el caso de Unidas Podemos) posteriormente”, recuerda.