Feijóo quiere que el Gobierno cambie su modo de actuar, pero “seguirá igual”

El presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, estaría encantado de que el Gobierno, con la remodelación que el jefe del Ejecutivo Pedro Sánchez ha acometido en su gabinete, cambiase “su forma de actuar”, aunque “parece que todo seguirá igual”. En su cuenta oficial de Twitter, el mandatario gallego ofrece su leal colaboración y, en nombre de todos los componentes de su gobierno, expresa el también líder del PPdeG su deseo de “equivocarnos” y ver que falla la intuición y hay modificaciones en la manera de comportarse. No acaba de entender Feijóo los cambios cuando “se mantiene el número de ministerios más alto de la democracia y Podemos e independentistas seguirán marcando la acción del Gobierno”. El jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, ha saludado a un equipo integrado por “mujeres y hombres” cuya misión será superar “por completo” la “peor calamidad” vivida en décadas por la humanidad y por España. En su opinión, la superación de la pandemia y sus consecuencias abre también a los nuevos miembros del Ejecutivo una “oportunidad excepcional” para “poner en pie una España mejor”, un mensaje con la que ha concluido la breve declaración con la que ha dado a conocer la nueva composición. EFE



Pontón espera que el nuevo Gobierno cumpla el acuerdo investidura “con Galicia”

La portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, dijo que la remodelación del Gobierno “obedece a los intereses del Partido Socialista y de Pedro Sánchez”, si bien expresó su confianza en que el nuevo Ejecutivo cumpla el acuerdo de investidura “con Galicia”. “Esperamos que esta remodelación, esta crisis de Gobierno, sean un punto de inflexión para cumplir muchos de los aspectos centrales de esta legislatura, desde la derogación de la Ley mordaza a las reformas laborales; un modelo donde el centralismo no sea lo que impere en la recuperación económica y en la distribución de los fondos Next Generation”, dice Pontón en un audio facilitado por el BNG. “Sobre todo que signifique una nueva etapa en lo relativo a su relación con Galicia”, enfatiza la política nacionalista. Indicó, en este sentido, que “llevamos dos años en los que el Gobierno de Sánchez incumplió el acuerdo de investidura con el BNG, que no era un acuerdo de investidura con el BNG sino un acuerdo de investidura con Galicia”, subrayó. “Esperamos que esta remodelación signifique un impulso real a aspectos centrales de ese acuerdo”, dijo Pontón, y citó en este sentido la aplicación de los peajes de la AP-9; el impulso a las infraestructuras básicas, como la modernización del ferrocarril o las autovías pendientes; o la crisis industrial en Galicia, como la solución a la factoría de Alcoa en San Cibrao. La portavoz nacional del BNG pidió también al nuevo Gobierno de pedro Sánchez que se acaben los recortes en materia de derechos sociales, con especial atención a la dependencia y “que se pague la deuda histórica que dejó el Partido Popular en esta materia”, indicó. “Era un acuerdo que iba más allá de lo partidario, era un acuerdo con Galicia”, incidió Pontón, que avanzó que su formación política “evaluará ese nuevo Gobierno por su compromiso con Galicia y con los derechos sociales”. EFE



Caballero destaca la “capacidad” de Calviño para pilotar salida de la crisis

El secretario general del PSdeG, Gonzalo Caballero, ha deseado a los nuevos ministros y ministras integrantes el Gobierno de Pedro Sánchez “muchos aciertos ante los retos de la reactivación”, y destacó la “capacidad” de la coruñesa Nadia Calviño, ahora vicepresidenta primera, para pilotar la salida de la crisis. Tras el anuncio de los cambios en el Gobierno, Caballero dijo que comparte “plenamente” con el presidente Pedro Sánchez que “la prioridad de la legislatura va a ser la reactivación económica y social, junto con “la importancia de seguir con la estrategia de vacunación que llevará a que el 70 % de los españoles y españolas estén inmunizados frente a la covid a lo largo de este verano”, informa el PSdeG en un comunicado.

Gonzalo Caballero apuntó que seguirá defendiendo “los intereses de Galicia” y que seguirá proponiendo medidas y soluciones “a las preocupaciones de los gallegos y de las gallegas”. “Seguiremos trabajando para hacer efectiva de forma inmediata la rebaja histórica de los peajes de la AP-9 y la llegada del AVE a Galicia este año, dos cuestiones en las que está comprometido el Ministerio de Transportes”, asegura Caballero.

De la coruñesa Nadia Calviño, ahora vicepresidenta primera y que mantiene la cartera de Asuntos Económicos y Transformación Digital, el líder de los socialistas gallegos destaca su “capacidad” para liderar la salida de la crisis motivada por la pandemia. Finalmente, Gonzalo Caballero deseó “muchos aciertos y todos los éxitos” a los ministros y ministras que se incorporan a las nuevas tareas y agradeció y reconoció el trabajo de los que dejan el cargo. EFE