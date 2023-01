Feijóo recalca que Vox no tiene competencia sobre el aborto en Castilla y León

Madrid. El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, dio por zanjada la polémica por las medidas antiabortistas anunciadas por Vox en Castilla y León, que no se implementarán, y defendió que el posicionamiento del vicepresidente de Vox no tiene “ningún interés” porque no tiene competencia en Sanidad. En una entrevista con Telemadrid y al ser preguntado sobre el amago de Vox de romper el Gobierno de coalición de Alfonso Fernández Mañueco y sobre unas posibles elecciones, Feijóo subrayó que quien convoca elecciones es el presidente autonómico.

Según Feijóo, estamos ante un “burdo intento de manipulación” por parte del Gobierno de Pedro Sánchez dado que Castilla y León, al que acusa de actuar como un “agente electoral” con un requerimiento “lamentable” y “gaseoso”. Porque se basa, añadió, en “supuestos de noticias y de comentarios en una rueda de prensa cuando el presidente de la comunidad insiste en que no hay ninguna modificación del protocolo de la mujer embarazada en lo que se refiere a la interrupción del embarazo”.

“Ni en Castilla y León ni en ningún lugar donde gobierne el PP se puede coaccionar a ninguna mujer que quiere interrumpir su embarazo conforme a la ley vigente. No hay ningún Gobierno del PP que coaccione a nadie” recalcó.

Insiste Feijóo en que quien manda en una comunidad autónoma es el presidente y en Sanidad, el consejero, y “todo lo demás es simplemente un comentario de tertulia y una aproximación a un posicionamiento por parte de un miembro del Gobierno que no tiene ningún interés porque no tiene competencia”.

“Este debate le viene bien al Gobierno porque intenta confundir a la gente y no sé si a Vox le viene bien, yo creo que no, yo creo que se equivoca profundamente”, subrayó.

Además, en la jornada en la que se ha sabido que el TC abordará en febrero el recurso que el PP presentó en 2010 a la actual ley de plazos, que sustituyó a la de supuestos, Feijóo apuntó que la “discrepancia sustancial” del PP respecto a la normativa actual es el consentimiento paternal en menores y el resto de cuestiones “no son mollares” con el criterio actual.

Según el líder del PP, “la legislación va muy por delante” del recurso que se va a sustanciar en el Constitucional y “en Europa todos los países (...) tienen una ley de plazos” y “se puede discutir si son doce, catorce o dieciséis”, pero “el problema fundamental” es que en minoría de edad “una decisión tan trascendente debe ser con conocimiento de los padres”.