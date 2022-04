Fiscal de Violencia sobre la Mujer: “Cuando el amor duele, deben saltar alarmas, algo falla en el engranaje”

Desigualdad. La fiscal delegada en Andalucía de Violencia sobre la Mujer, Flor de Torres, aseguró que “cuando el amor duele, deben saltar las alarmas” porque algo falla en el engranaje, y ha subrayado que “lo más bonito es el amor, la empatía”. Flor de Torres, que lleva especializada en violencia de género desde 2003, indicó a EFE que las contraseñas, las claves no se deben dar a las parejas por lo que ha hecho un llamamiento a los jóvenes para que no las entreguen porque “eso no es una prueba de amor”.

Los menores están evolucionado en su forma de relación a través de las redes sociales, a través de la inmediatez de los sentimientos y por eso, según esta especialista reconocida internacionalmente, deben tomar ciertas precauciones y nunca dar las claves y contraseñas.

También deben evitar entregar ciertas fotos en situación de pareja “porque luego son utilizadas para magnificar el daño a la víctima, hay que tener cautela”.

Subrayó que la educación pasa de padres a hijos y que las redes sociales “magnifican la violencia de género” y como profesional en la materia está comprobando en los juzgados “cómo utilizan las redes sociales para seguir ejerciendo la violencia de género”.

Subir fotografías de la víctima ofertándola en páginas de contactos sexuales es uno de los ejemplos que utilizan para seguir ejerciendo la violencia de género, ha explicado Flor de Torres, considerada como una de las mujeres más influyentes en España 2022.

“Son conductas que se están reiterando y se están reproduciendo en nuestros procesos penales” y por tanto insistió en que “las redes sociales multiplican y magnifican ese daño con unas consecuencias inabarcables porque la víctima no sabe qué consecuencias puede traer eso y produce una verdadera indefensión a la víctima”.

Ante esta situación aseguró que la educación es el antídoto directo contra la violencia de género. EFE