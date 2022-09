Futura primera ministra con origen fascista en un país fundador de la UE

“No sé por qué nos sorprendemos de que gane la extrema derecha en Italia. Lo que hay que asumir es que hay un porcentaje importante de la población que es de la derecha radical y que vota eso, no porque esté cabreada con el sistema, ni decepcionada con la política, nada de eso, la vota porque es lo que quiere”, explica a EL CORREO el politólogo Antón Losada, que no comprende la lectura sistemática que se está haciendo sobre que la gente que vota a la derecha es la que está desganada de la política.

“No es así, la realidad es que hay una parte de la población en Italia, en Francia, en Suecia que quiere a la derecha radical”, afirma. ¿Sucede esto también en España? Para Losada “el crecimiento que tuvo Vox estaba directamente relacionado con la percepción que tenía el votante conservador del PP, sobre que ya no era una opción ganadora, y sobre que Pablo Casado jamás podría derrotar a Pedro Sánchez, de manera que se trataba de elegir oposición, no gobierno”.

Sin embargo, en estos momentos la situación en España ha cambiado. “Ahora que el PP se ha superado, que ha dejado atrás la etapa Casado, que tiene un líder con vitola de ganador y que es creíble que pueda ganar las elecciones, el ciclo de Vox se cierra, y camina casi de manera imparable hacia la irrelevancia”, indica el experto.

Con todo, destaca que la extrema derecha no es algo nuevo, sino que “siempre ha existido”. “Al principio de la Transición se refugió en Fuerza Nueva de una manera residual, desenganchándose por completo del sistema, y aquellos que querían participar terminaron encontrando acomodo dentro del PP”, apunta. Pero, “cuando el PP entra en crisis, por múltiples razones que para todos son conocidas, emergen muchos de sus votantes que buscan una opción que les atraiga más en el sentido de que no esté en crisis, ni tocada por la corrupción, que no tenga un liderazgo débil... Y eso es lo que Vox ofrece en ese momento”. Por eso, España baraja otras cartas, ya que “más que un tema ideológico, el crecimiento de la extrema derecha aquí parte de la crisis del PP”, puntualiza Losada.

Por otro lado, y sobre el futuro que cabe esperar para Italia, el experto se muestra prudente, pues considera que “primero hay que ver cómo queda exactamente el Congreso, porque un tercio del mismo no se elige por representación proporcional, sino que hay un candidato nominal elegido por cada circunscripción”. De tal manera que “los tres partidos de derechas tuvieron que pactar de quién era el candidato y ahora hay que ver cómo se traduce eso exactamente”.

Y es que, tal y como indica, “puede pasar algo paradójico, que es que Salvini y Berlusconi tengan más peso en diputados que el que les corresponde en votos, para que dure un poco el equilibrio interno”. Porque Losada recuerda que “el resultado de Salvini ha sido malo y el de Berlusconi, aunque no tan desastroso como se pensaba, ha sido flojo: entre los dos llegan con dificultad a la mitad de los votos de Meloni”.

En todo caso, sobre el futuro de esta coalición, explica que “si algo sabemos de este tipo de alianzas en Italia es que su durabilidad es limitada”. “Aquí tenemos a una recién llegada con nula experiencia de gobierno que tiene los votos y a dos perros viejos que tienen la experiencia. Nos van a dar muchas tardes de gloria los tres”, augura. Á.P.