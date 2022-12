La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha asegurado este miércoles que el Estado de Derecho ha “doblado el brazo” al Gobierno pero ha criticado que, pese a este “toque de atención” del Tribunal Constitucional y de Bruselas, el Ejecutivo anuncie que “lo volverá a hacer” con una nueva reforma ‘exprés’. En su réplica, el presidente del Gobierno ha acusado al PP de haber ido “demasiado lejos” y le ha emplazado a cumplir con la Constitución para desbloquear la renovación del Poder Judicial.

Este cruce de reproches se ha producido en la última sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, justo dos días después de la decisión del Tribunal Constitucional paralizando la ley que buscaba su renovación. Sin embargo, el Gobierno va a impulsar con sus socios una proposición de ley para desbloquear la renovación del tribunal de garantías, según anunciaron este martes fuentes parlamentarias.

Gamarra ha señalado que el anuncio de Sánchez de que iría a por todas significaba “echar un pulso al Estado de Derecho”, que “le ha doblado el brazo por suerte para todos”. “Tras los toques de atención del TC y de Bruselas, ahora dice que lo volverá a hacer. La verdad es que usted cada día nos recuerda más a Junqueras y Puigdemont”, ha enfatizado.

La también portavoz del Grupo Popular en el Congreso ha asegurado que Sánchez “ve complots” donde “solo hay legalidad”, en alusión a las críticas del Gobierno por el recurso de amparo del PP al TC. “Cree usted que es el Estado y la ley, y afortunadamente el Estado de Derecho funciona pese a todos los intentos que persigue para degradar las instituciones”, ha manifestado.

Además, la ‘número dos’ del PP ha acusado al jefe del Ejecutivo de entender la política como el “arte del engaño y de la imposición” pero ha avisado que el PP no se va a dejar “intimidar” y “seguirá defendiendo la legalidad y el interés general” de los ciudadanos.

SÁNCHEZ AL PP: “HAN IDO DEMASIADO LEJOS”

El jefe del Ejecutivo ha echado en cara a Alberto Núñez Feijóo sus declaraciones asegurando que el PP haría lo que hiciera falta. “Y en efecto, han ido demasiado lejos, pero en sentido contrario”, ha proclamado, para criticar que el primer partido de la oposición siga “bloqueando” la renovación de órganos constitucionales “importantes” para el “correcto funcionamiento de la democracia”.

Sánchez ha afirmado que el PP tiene una “particular forma de interpretar” la Constitución, de forma que los ciudadanos eligen al Poder Legislativo y el Parlamento elige al Gobierno, pero no al TC y el Consejo General del Poder Judicial. “Eso no, eso lo nombramos nosotros, el PP. Eso no lo dice la Constitución y este Gobierno va a hacer cumplir la Constitución pero no la que dicen ustedes, sino la que está escrita y fue aprobada por los españoles”, ha advertido.

Dicho esto, y tras subrayar que gobierna para la mayoría social de españoles, Sánchez ha pedido al Partido Popular que “no vaya más lejos” y que “vuelva al punto de partida”, cumpliendo con la Carta Magna. “Y si no lo hace, nosotros trasladamos un mensaje de tranquilidad y serenidad al conjunto de españoles”, ha aseverado.

“¿ES ÉSTA LA VOLUNTAD EXPRESADA EN LAS URNAS?

Aparte de acusar a Sánchez de intentar cambiar el sistema de nombramiento del TC por “la puerta de atrás”, Gamarra también le ha echado en cara que en siete días vaya a eliminar el delito de sedición para “saldar deudas” con los que no creen en la España constitucional, “abaratar” la corrupción con la rebaja del delito de malversación y aprobar la Ley Trans sin el aval de los expertos.

Dicho esto, ha subrayado que los españoles están “preocupados” por la cesta de la compra y cómo llegar a fin de mes mientras el Gobierno “se niega a bajar el IVA”. Según ha agregado, también están preocupados por las “hipotecas disparadas” y por las “nefastas leyes” del Ejecutivo como la del ‘solo sí es sí’ que, según ha recalcado, ya ha beneficiado a “108 delincuentes sexuales”. “Señor presidente, ¿a quién defiende su Gobierno?”, le ha interpelado.

Acto seguido, ha tomado la palabra Sánchez para responder al PP que su gobierno defiende “a la mayoría social” y a la “gente de pie”, como han hecho durante la pandemia y la guerra de Ucrania. De hecho, ha repasado sus medidas para beneficiar a los pensionistas, a los trabajadores, a los estudiantes o a todos los ciudadanos con las ayudas al transporte público, que han aprobado sin el PP, que ha estado “siempre en contra”.

PREGUNTA SI FEIJÓO PRESIDIÓ CORREOS POR SU EXPERIENCIA COMO CARTERO

El jefe del Ejecutivo ha señalado además que España es la economía que “más crece de la UE” y tiene la “inflación más baja de la eurozona”. Es más, ha dicho que incluso el PP lo “reconoce” porque ya no hablan de economía y han vuelto al “raca-raca de siempre”, hablando de Gobierno “ilegítimo” y “okupa”.

Sánchez ha destacado el hecho de que el líder del PP incluso haya criticado el nombramiento del presidente de Correos y ha preguntado con ironía a la bancada del Grupo Popular si Feijóo “fue nombrado presidente de Correos por Aznar” debido a su “dilatada experiencia como cartero”.

MADRID. E.P.