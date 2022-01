Garzón provoca el primer choque de este año entre ambos socios de Gobierno

La polémica provocada por las declaraciones del ministro de Consumo, Alberto Garzón, sobre las macrogranjas españolas ha desencadenado el primer choque del año entre los socios del Gobierno y sigue dando munición a la oposición ante la cita electoral del 13 de febrero en la comunidad de Castilla y León.

Más allá de asegurar el pasado viernes ante el Comité Federal del PSOE y el domingo en un acto en Palencia en apoyo al candidato socialista a la Presidencia castellano-leonesa, Luis Tudanca, que el Gobierno cumple con los ganaderos, Pedro Sánchez no se había referido directamente a las palabras de Garzón.

Lo hizo este lunes en una entrevista en la Ser recogida por Efe, en la que lamentó “muchísimo” la polémica suscitada por esas declaraciones, por entender que no se corresponden con la realidad del sector, ya que produce una carne “de extraordinaria calidad”, ni con el trabajo que hace día a día el Ejecutivo.

“Con eso lo digo todo”, apostilló sin querer desvelar si había hablado directamente con el ministro.

Tras la respuesta de Sánchez, que en julio ya desautorizó la campaña de Garzón contra el consumo de carne diciendo que “un chuletón al punto es imbatible”, terció la vicepresidenta Yolanda Díaz: “Pediría que cuidemos la coalición y seamos cuidadosos con nuestras palabras”.

Para la ministra de Trabajo, Garzón “ha corroborado lo que el Gobierno viene defendiendo en sus documentos”, la defensa de la ganadería extensiva y sostenible”, y eso obliga “a todo el Gobierno”.

También el portavoz de Podemos Pablo Fernández consideró “decepcionante y preocupante” que se asuma lo que considera un bulo creado por la derecha y la ultraderecha.

No mencionó expresamente a Sánchez o a otros dirigentes socialistas críticos también con el ministro de Consumo, pero lamentó que algunos “quieran salirse de ese marco de lealtad” que debe imperar en el Ejecutivo y busquen “dar pábulo a esos bulos”. A su juicio, con ello se defiende “a quien miente”

Iglesias acusa al presidente de asumir un bulo. Sí fue muy crítico con el jefe del Gobierno el exsecretario general de Podemos Pablo Iglesias, al acusarle de dar por cierta una noticia falsa cuando “él sabe que es falsa”.

También la portavoz federal de IU, Sira Rego, lamentó que miembros del Ejecutivo alentaran el debate y criticaran al ministro y coordinador general de su formación, mientras que el presidente de Unidas Podemos en el Congreso, Jaume Asens, acusó a Sánchez de estar “más preocupado en perder votos en Castilla y León que en defender a los ganaderos frente a las macrogranjas”.

El PP, por boca de su vicesecretario de Comunicación, Pablo Montesinos, abundó en sus críticas al presidente al acusarle de no atreverse a cesar a Garzón porque no quiere una batalla contra Díaz, lo que cree que demuestra que no tiene el control de su Consejo de Ministros. Además, la portavoz de Agricultura del PP en el Congreso, Milagros Marcos, subrayó que en España no hay macrogranjas.

Desde Vox, su portavoz, Jorge Buxadé, dijo que tras el “ataque brutal al sector ganadero”, promoverán mociones en todos los ayuntamientos donde tienen representación.