Guardiola promete esfuerzo y dedicación en el PP extremeño

La recién elegida presidenta del PP de Extremadura, María Guardiola, ha reafirmado en su primer discurso como dirigente del partido que no tiene “recetas mágicas”, pero sí propone “grandes reformas, grandes ideas y muchísimo esfuerzo y dedicación”.

Tras ser proclamada presidenta del PP extremeño, Guardiola ha subido al escenario entre gritos de ‘presidenta’ por parte de los asistentes, a los que ha querido agradecer el “inmenso cariño” que ha recibido estos meses y que va “a devolver multiplicado”, dijo.

María Guardiola se ha pronunciado de esta forma en la clausura del XIII Congreso Regional del PP de Extremadura, en la que ha sido elegida como nueva presidenta regional del PP, con el 97,7 por ciento de los votos, en sustitución de José Antonio Monago.

En su intervención, Guardiola ha anunciado que no trae palabras “mágicas”, pero ha instado a los asistentes a trabajar para ser “verdaderos activistas del cambio en la región”, ya que es la “obligación” del PP, porque “después de tantos años de gobierno socialista, la gente nos lo pide en la calle”.

Así, y “para afrontar los nuevos retos que plantea el futuro, es imprescindible dejar las excusas y plantear reformas, y hay que hacerlas ya”, ha resaltado Guardiola, quien ha avanzado que negociarán con todos los agentes económicos, los colectivos sociales, los colegios profesionales, las organizaciones profesionales o los sindicatos, a los que ha ofrecido “colaboración leal, para que entre todos podamos diseñar el mejor futuro para Extremadura”, ha dicho.

También ha apostado por el “diálogo con los alcaldes”, que son “los embajadores” de los vecinos de las diferentes localidades de la región, y son “maestros de la sensibilidad y del gobernar para todos”, ha resaltado la nueva dirigente del PP extremeño, quien ha apostado por el sector del campo y del mundo rural.

Por este motivo, ha considerado que “si el modelo socialista no ha servido en los momentos de bonanza económica, “¿cómo va a servir en los momentos tan críticos como éste?”, ha planteado Guardiola, quien ha aseverado que “diga lo que diga Sánchez y diga lo que diga Vara, la economía no tira”, ya que “no hay pilas, no hay palancas”, lamentó.

Por su parte, el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha felicitado este sábado al PP de Extremadura por el “congreso de unidad” que ha celebrado en Badajoz, en la que ha sido elegida nueva presidenta María Guardiola, a la que ha aconsejado que desde su nueva responsabilidad al frente del partido pida “respeto” para la región extremeña.

Alberto Núñez Feijóo se ha pronunciado de esta forma este sábado en Badajoz, donde ha participado en la clausura del XIII Congreso Regional del PP de Extremadura.