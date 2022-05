‘Afganizar’ la guerra de Ucrania podría volverla más sangrienta, según EE UU

Madrid. A estas alturas para nadie es una sorpresa que Putin cuente con el apoyo de los líderes dictatoriales a nivel mundial, como bien dejó claro ayer el mandatario de Corea del Norte, Kim Jong Un, o con el de las antiguas regiones soviéticas. Entre estas últimas, desde el inicio de la guerra de Ucrania Bielorrusia ha estado de su lado, contribuyendo a la ofensiva dejando a las tropas rusas cruzar por su frontera hasta el país vecino o instalar misiles. Pero, ¿hasta dónde podría llegar este apoyo al Kremlin? ¿Podría Bielorrusia llegar a atacar directamente a Ucrania si Rusia llegase a necesitar refuerzos?

Las autoridades de Ucrania se manifestaron esta miércoles sobre la cuestión y consideraron que es “improbable” que el presidente Alexander Lukashenko vaya a dar “en el futuro próximo” una orden sobre el inicio de una operación militar contra el país. Todo ello a pesar de los ensayos conjuntos del ejército bielorruso con el ruso llevados a cabo hace tan solo unas semanas.

“Es improbable que Lukashenko vaya a ordenar a su ejército que lance una operación terrestre contra Ucrania en el futuro próximo”, dijo Vadim Denisenko, asesor del Ministerio del Interior ucraniano.

Así, resaltó que el ejército bielorruso está llevando a cabo maniobras cerca de la frontera, si bien dijo que la situación es “de relativa calma”. “Desafortunadamente, a causa de esto, Ucrania debe concentrar y dejar suficientes tropas en la frontera con Bielorrusia”, explicó, por lo que pueda llegar a pasar.

En esta misma línea se expresó Alexei Arestovich, uno de los asesores de la Presidencia ucraniana, que manifestó que Kiev “no ve ningún signo sobre los preparativos de una ofensiva contra territorio ucraniano”. “No hay una preocupación particular. No funcionó la primera vez, no hay posibilidad de que lo hagan una segunda, la situación ha cambiado”, argüió, al tiempo que hizo hincapié en que hay un “número mínimo” de militares rusos en Bielorrusia y que Moscú no cuenta con grupos ofensivos en el país.

Con todo, cabe recordar que baste con que Putin levante el teléfono para pedir a su amigo Lukashenko paso para que este se lo abra. ECG