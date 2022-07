Albares: Todo apunta a que queda todavía mucho para que termine la guerra

Santander. EFE. El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha dicho este lunes que la guerra de Ucrania está "alumbrando un nuevo orden" mundial y ha advertido que "todo apunta a que queda todavía mucho" para que termine ese conflicto armado. Albares se ha manifestado así en su conferencia de inauguración del curso "El mundo tras la guerra de Ucrania", en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo (UIMP), en la que ha destacado el resultado de la reciente cumbre de la OTAN en Madrid, de donde, entre otros logros, España ha conseguido estrechar sus lazos con EEUU hasta un nivel como "hace décadas".

Y en la que también ha señalado que durante la presidencia española de la Unión Europea en el segundo semestre de 2023 se pretende poner a Latinoamérica "en el centro de la agenda política" de Europa y fomentar el pilar social, para que al final salga una·UE "más fuerte, más unida y más solidaria". "España en estos momentos es un actor indispensable en la reflexión y la toma de decisiones de este nuevo orden que estamos construyendo", ha reivindicado Albares, quien ha defendido que la cumbre de la OTAN, "la cita más importante que se ha celebrado nunca en España", ha dado lugar a un nuevo concepto estratégico que va a regir la vida de la organización durante la próxima década. "De la cumbre sale una OTAN más europea y una Europa que mira más al otro lado del Atlántico", ha resumido.

El titular de Exteriores ha recalcado que España "está totalmente comprometida con esa hoja de ruta, mezclando sus intereses con los de sus aliados para un único interés de seguridad euroatlánttica". Y ha subrayado que las relaciones de España con EEUU, el "aliado natural" de la UE, se han actualizado con una nueva declaración conjunta. "En estos momentos tenemos una relación a un nivel de estrechamiento y cercanía de España con Estados Unidos como hacía muchas décadas que no teníamos", ha reivindicado. "España junto a sus socios europeos ha reafirmado el compromiso con la seguridad europea, en una firme defensa de no vuelta al pasado, a tiempos oscuros de muros y alambradas, sino de mirar al futuro a lo que es la Unión Europea", ha abundado.

José Manuel Albares ha incidido en que se está asistiendo "al nacimiento de un orden nuevo en el que hay que integrar elementos acuciantes que ya estaban", y ha apuntado que en ese orden, "la dimensión de seguridad y de defensa cobra un nueva relevancia" porque "la guerra ha regresado a Europa". Y ha llamado la atención sobre el cambio que se ha producido porque ahora "las decisiones políticas y geopolíticas dominan lo económico y no al revés", lo que, según ha añadido, "hace que todo se pueda utilizar como un arma" y hace todavía más necesario que nunca el multilateralismo, con el que ha reafirmado el compromiso de España. "Ningún estado, ni el más poderoso puede enfrentarse solo a los problemas del mundo actual", ha sentenciado.

PRESIDENCIA EUROPEA. Además, ha desgranado algunos de los objetivos de la presidencia española de la UE que ha valorado como "muy decisiva" y en la que la que habrá que dar respuesta a los problemas actuales que "se van a agudizar". "La primera dimensión de nuestra política exterior es y va a seguir siendo Europa", ha recalcado. "Las respuestas nacionales son ante todo europeas", ha aseverado Albares, quien ha incidido en que en el contexto geopolítico actual "no hay nada más interior que la política exterior". "Y el eje de todo eso es Europa", ha apostillado, y ha apostado por la colaboración entre la Unión Europea y América Latina, al que ha definido como un "socio internacional prioritario" con el que España y la UE "comparten valores". En caso de no hacerlo así, el ministro ha advertido de que "otros actores, con otras agendas muy distintas a los valores europeos pueden entrar en América Latina. "No podemos permitir que el orden mundial se realinee y que la voz de Iberoamérica quede ausente. Eso no va a pasar", ha sentenciado.