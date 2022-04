Alemania descarta cortar el suministro de gas ruso y pide "tiempo" para reducir la dependencia

El ministro de Finanzas alemán, Christian Lindner, ha descartado este lunes cortar el suministro de gas ruso y ha pedido "tiempo" para reducir la dependencia de Europa de la materia prima, mientras crecen las voces que piden más sanciones contra Moscú por la invasión de Ucrania. Según ha expuesto en los márgenes de la reunión del Eurogrupo que tiene lugar el Luxemburgo, en este momento "no es posible cortar el suministro de gas". Además, Lindner ha pedido diferenciar "entre petróleo, carbón y gas", a la hora de aplicar sanciones. El vicepresidente económico de la Comisión Europea, Valdis Dombrovskis, ha señalado que la Unión Europea (UE) dará "pasos más ambiciosos" en lo que respecta a las sanciones para responder al ataque de Bucha, donde se han encontrado los cuerpos de más de 300 civiles, con el objetivo "detener la guerra y sus atrocidades" y ha señalado que todas las sanciones están siendo consideradas y siguen sobre la mesa, en relación al gas, al petróleo y al carbón ruso. No parece haber consenso entre los Estados miembros a la hora de afrontar sanciones a los combustibles fósiles y al gas ruso ya que el ministro de Finanzas austriaco, Magnus Brunner, se ha mostrado contrario a incluir en este sector entre las sanciones al considerar que "todas las sanciones que nos afecten más que a los rusos no serán buenas para nosotros". EUROPA PRESS

Austria mantiene su rechazo a que la UE sancione el petróleo y el gas rusos. El Gobierno de Austria mantiene su rechazo a que la Unión Europea (UE) prohíba las compras de petróleo y gas rusos como parte de su conjunto de sanciones sobre Moscú por la guerra en Ucrania. Así el aseguró el ministro de Finanzas austriaco, Magnus Brunner, a su llegada a la reunión de los titulares de Economía de la eurozona (Eurogrupo) que tiene lugar este lunes en Luxemburgo. “Somos muy dependientes del gas ruso y creemos que sanciones que nos golpeen más que a los rusos no sería bueno para nosotros. Por eso estamos en contra de sanciones sobre petróleo y gas”, expresó en declaraciones a los medios de comunicación.

A continuación, precisó que su gobierno sí está a favor de ampliar el alcance de las sanciones europeas sobre el Kremlin en respuesta a las atrocidades cometidas por las tropas rusas en algunas ciudades ucranianas ocupadas, pero no comparte que se deba incluir un embargo energético. Este lunes, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, avanzó que el bloque está preparando “con carácter de urgencia” nuevas represalias contra Moscú por las matanzas cometidas en ciudades como Bucha y otras cercanas a la capital, Kiev. En este contexto, el ministro austriaco señaló que lo ocurrido es “extremadamente duro”, pero subrayó que la UE debe permanecer “fría” a la hora de decidir nuevas sanciones porque “si golpean más (al que las decide) que al otro no es el camino correcto”. EFE