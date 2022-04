El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ha calificado este lunes la masacre en la localidad ucraniana de Bucha de "crimen de guerra", al tiempo que ha asegurado que está planeando imponer más sanciones contra Rusia por la invasión de Ucrania. En declaraciones ante los periodistas, Biden ha recordado que fue "criticado" por llamar al presidente de Rusia, Vladimir Putin, "criminal de guerra", pero ha incidido en que "la verdad del asunto" es lo que ha ocurrido en la localidad ucraniana, situada a las afueras de Kiev y donde se han hallado más de 300 cuerpos de civiles. "Este hombre es brutal y lo que ha pasado en Bucha es indignante y todo el mundo puede verlo", ha señalado. No obstante, ha precisado que la masacre no constituye un genocidio, pero ha incidido en la necesidad de "recopilar la información" y continuar proporcionando armas a Ucrania. EUROPA PRESS.

Rusia acusó este lunes al Reino Unido, que ocupa la presidencia de turno del Consejo de Seguridad de la ONU, de tratar de acallarla al rechazar su solicitud para celebrar una reunión específica sobre la presunta matanza de civiles en la localidad ucraniana de Bucha, que Moscú considera falsa. La delegación rusa anunció el domingo que había solicitado un encuentro del Consejo de Seguridad “a la luz las atroces provocaciones de los radicales ucranianos en Bucha”, pero esa cita por ahora no se ha introducido en la agenda oficial en un mes en que el Consejo está presidido por el Reino Unido. La petición de Rusia se sumaba a una de Ucrania para analizar lo ocurrido en Bucha en otra reunión programada para el martes, cuando el máximo órgano de decisión de la ONU ya tenía previsto reunirse sobre la guerra.

En un mensaje a través de las redes sociales, la embajadora británica, Barbara Woodward, defendió que su país no va a permitir que Rusia “abuse” de su puesto en el Consejo de Seguridad (en el que tiene asiento permanente) para promover “sus mentiras y su propaganda”. Woodward confirmó que la supuesta matanza de Bucha y el resto de “crecientes pruebas de crímenes de guerra” se discutirán en la sesión del martes. Del otro lado, el embajador adjunto de Rusia, Dmitry Polyanskiy, acusó a Londres de usar “pretextos de procedimiento sin base” para “diluir” el debate solicitado por Moscú en otra reunión más amplia. “Claramente quieren evitar que planteemos el asunto por separado, lo que causaría daños a la reputación de los países occidentales que ya han culpado a Rusia por asesinar a civiles en Bucha. Esto no va a funcionar y el mundo debe conocer la verdad”, señaló a través de las redes sociales.

Polyanskiy dijo que su país va a insistir en una reunión independiente, en la que quiere denunciar lo que considera una “provocación” por parte ucraniana para tratar de responsabilizar a Rusia. “Estamos abrumados por el alcance y la brutalidad de la puesta en escena de Bucha”, dijo el diplomático, que acusó a los “neonazis ucranianos” de rendir tributo a la propaganda de Joseph Goebbels. Polyanskiy denunció “increíbles discrepancias y errores” en las informaciones salidas de Bucha y subrayó que han sido “ampliamente desacreditadas en internet”. Las autoridades ucranianas han denunciado el hallazgo de más de 400 cadáveres en las calles de Bucha, lo que según el ministro ucraniano de Asuntos Exteriores, Dmitro Kuleba, “es la peor masacre en Europa desde la II Guerra Mundial”.

El Ministerio de Defensa de Rusia, mientras, aseguró este domingo que las imágenes publicadas por el Gobierno ucraniano no se correspondían con la realidad. “Queremos señalar especialmente que todas las unidades rusas abandonaron por completo Bucha el 30 de marzo, el día después de la ronda de conversaciones presenciales entre Rusia y Ucrania en Turquía”, dijo Defensa. Rusia sostiene que fue el 31 de marzo cuando el alcalde de Bucha confirmó en un mensaje de vídeo que no había ya soldados rusos en la ciudad, “pero no mencionó en ningún momento que había residentes locales tiroteados en las calles con las manos atadas”. EFE