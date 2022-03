Biden eleva el tono contra Putin y le llama “dictador asesino”

Washington/Moscú. EFE. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, elevó este jueves el tono contra su homólogo ruso, Vladímir Putin, al describirle como un “dictador asesino” que ha autorizado ataques “inhumanos” contra Ucrania. El mandatario estadounidense utilizó esas palabras un día después de tachar a Putin de “criminal de guerra” por las tácticas de Rusia en su invasión de Ucrania, algo que el Kremlin consideró “inaceptable e imperdonable”. “(Putin es) un dictador asesino, un matón puro que está librando una guerra inmoral contra el pueblo de Ucrania”, dijo Biden durante un almuerzo en el Congreso con motivo del día de San Patricio, patrón de Irlanda.

Poco antes, Biden también condenó directamente al presidente ruso durante una reunión virtual con el primer ministro de Irlanda, Micheál Martin, en el Despacho Oval. “La brutalidad de Putin y lo que están haciendo sus tropas en Ucrania es algo simplemente inhumano”, aseguró el presidente estadounidense. Este miércoles, Biden describió por primera vez a Putin como un “criminal de guerra”, algo que su portavoz, Jen Psaki, achacó a las “acciones bárbaras” de Rusia durante su invasión de Ucrania.

La portavoz matizó que por ahora el Departamento de Estado no ha hecho una declaración formal que acuse a Rusia de haber cometido crímenes de guerra, y que la revisión “legal” sobre ese tema “sigue en curso” en la sede de la diplomacia estadounidense. Estados Unidos aseguró a principios de este mes que está “documentando” los ataques rusos en Ucrania y su impacto en la población civil para asegurar que Rusia “rinda cuentas” en caso de que se determine que ha cometido crímenes de guerra. El fiscal jefe de la Corte Penal Internacional (CPI), Karim Khan, subrayó este miércoles que los ataques contra la población civil en Ucrania son “un crimen” que su oficina podría investigar.

La reunión de este jueves de Biden con el primer ministro irlandés formó parte de una tradición que se había interrumpido durante la pandemia, y por la que el líder de Irlanda visita anualmente Washington el día de San Patricio, para celebrar la herencia irlandesa en EE.UU. Sin embargo, ambos líderes no pudieron reunirse en persona porque Martin dio positivo por covid-19 el miércoles por la noche, cuando ya se encontraba en Washington, por lo que tuvo que dialogar con Biden por videoconferencia desde la casa oficial de invitados de la Casa Blanca, llamada Blair House. “El año pasado nos reunimos virtualmente desde ambos lados del Atlántico. Este año, desde ambos lados de la misma calle. Así que, nos estamos acercando”, bromeó el primer ministro irlandés durante el encuentro.



“CRIMINAL DE GUERRA”. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llamó este miércoles "criminal de guerra" a su homólogo ruso, Vladímir Putin, por sus tácticas militares "bárbaras" durante la invasión de Ucrania. "Él es un criminal de guerra", dijo Biden en respuesta a la pregunta de una periodista durante un acto en la Casa Blanca. Hasta ahora, el Gobierno estadounidense había evitado usar ese término para referirse a Putin, aunque la vicepresidenta Kamala Harris dijo la semana pasada que debería haber una investigación sobre la posibilidad de que Rusia haya cometido crímenes de guerra en Ucrania. Poco después de las declaraciones de Biden, la portavoz de la Casa Blanca, Jen Psaki, dijo que el presidente "estaba hablando desde el corazón y en relación a lo que ha visto por la televisión". "Y eso son acciones bárbaras de un dictador brutal durante su invasión de un país extranjero", añadió Psaki durante su rueda de prensa diaria.

Sin embargo, la Casa Blanca evitó referirse a lo ocurrido en esos términos y el Departamento de Estado pidió a sus embajadas en todo el mundo que no difundieran el tuit de la delegación en Ucrania que utilizaba esas palabras. La semana pasada, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional (CPI) abrió un portal para contactar con testigos, tanto de Ucrania como de otros países en los que el tribunal tiene abierta una investigación, que puedan aportar evidencias de crímenes de guerra o de lesa humanidad.

El Kremlin ve “imperdonable” que Biden llame a Putin “criminal de guerra”. El Kremlin consideró hoy “imperdonable” que llame “criminal de guerra” al presidente ruso, Vladímir Putin, el presidente de EEUU, Joe Biden, un país que lanzó la bomba atómica sobre Hiroshima y Nagasaki durante la Segunda Guerra Mundial. “Nuestro presidente es un mandatario internacional, sabio, perspicaz, culto y líder de la Federación Rusa. Dichas declaraciones del señor Biden son absolutamente inadmisibles, inaceptables e imperdonables”, dijo Dmitri Peskov, portavoz del Kremlin, en rueda de prensa telefónica.

Peskov agregó: “Y, lo más importante: no tiene derecho a hacerlas el jefe de un Estado que bombardeó gente por todo el mundo y durante muchos años”. Un país que “lanzó una bomba atómica sobre un país que ya había sido derrotado, por lo que no tenía ningún sentido. Me refiero a Hiroshima y Nagasaki”. “El presidente de dicho país no tiene derecho a (pronunciar) esas palabras. Es nuestro absoluto convencimiento”, dijo.

Las autoridades de Rusia han acusado este jueves al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, y al Congreso del país norteamericano de estar detrás de la “militarización y nazificación” de Ucrania y han incidido en que “son ellos los que han cometido crímenes contra la humanidad y deben ser juzgados”. El presidente de la Duma Estatal rusa --la Cámara Baja del Parlamento--, Viacheslav Volodin, ha apuntado en un mensaje en su cuenta en Telegram a una “histeria” en Washington “por razones obvias”. “Las sanciones contra Rusia no funcionan. La sociedad está unida detrás de (el presidente ruso, Vladimir) Putin. Ucrania está fuera de control. Alza de precios de la energía baten récords en Estados Unidos y Europa. Pérdidas económicas”, ha explicado.

Así, ha manifestado que “Biden empieza a entender que tendrá que responder por lo que está pasando en Ucrania” y ha agregado que “todo el mundo vio cómo Putin le convenció de la necesidad de encontrar una solución a los problemas de seguridad, mientras Biden no consideraba posible empezar un diálogo”. “Se pudo evitar una solución de fuerza en Ucrania, pero fue precisamente por culpa de Estados Unidos que Ucrania recibió armas que cayeron en manos de nacionalistas. Hoy usan a la población civil como escudos humanos, no les dejan abandonar la zona de guerra, les rapta y condena a la gente al sufrimiento y la muerte”, ha denunciado. Por ello, Volodin ha hecho hincapié en que “es momento de que la comunidad internacional se dé cuenta de quién es realmente culpable de la militarización y la nazificación de Ucrania” y ha valorado que “los líderes de los países europeos debieron haber mostrado hace tiempo independencia y capacidad de acción y pedir a Estados Unidos y la OTAN que dejaran de militarizar Ucrania si no querían una catástrofe en territorio europeo”.