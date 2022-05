Casi 300 soldados sacados de Azovstal acaban convertidos en prisioneros rusos

Moscú. El viceministro ruso, Andréi Rudenko, aseguró este martes que entre Rusia y Ucrania ya no existe en la actualidad “ningún tipo” de negociación. “Las negociaciones no continúan. Ucrania ha abandonado de hecho el proceso negociador”, dijo.

Cabe recordar que las negociaciones entre las partes se estancaron hace cosa de un mes y medio, después de recrudecerse los combates en Mariúpol y de salir a la luz las imágenes de Bucha.

La última ronda de conversaciones presenciales entre los delegados de ambos países tuvo lugar en Estambul el pasado 29 de marzo.

Tras esta reunión, las partes sugirieron tímidos avances en la negociación, pero las semanas posteriores se pusieron de relieve las diferencias, que siguen siendo irreconciliables, pese a que los contactos intentaron mantenerse en formato videoconferencia.

Desde el Gobierno ruso, Ucrania ha mostrado falta de compromiso con un diálogo que no ha dado apenas resultados prácticos para rebajar la tensión bélica. “Las conversaciones no siguen”, dijo Rudenko, porque ya no les responde a las propuestas. e.p.