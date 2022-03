China tiende la mano a EEUU para trabajar unidos por la paz mundial

Santiago. Más de 273.000 viviendas ucranianas no tienen gas ni calefacción como consecuencia de los bombardeos rusos, que desafortunadamente llevan cayendo sin parar, desde el 24 de febrero, en el país asediado por Moscú.

Conforme indicó el responsable de la Compañía Nacional de Petróleo y Gas (NJSC) Naftogaz Ukrainy, Yuriy Vitrenko, citado por la agencia Interfax-Ukraine, la falta de estos suministros está haciendo que la catástrofe humanitaria que vive la nación sea aún mayor.

“Ahora, más de 273.000 hogares de familias ucranianas se encuentran en una situación en la que no pueden obtener gas ni calefacción, lo que lleva sus vidas más allá del borde de una catástrofe humanitaria”, manifestó Vitrenko.

Según explicó, se debe a los daños constantes sobre las infraestructuras que causan los bombardeos del Ejército ruso. No obstante, el directivo de la empresa gasística aclaró que Ucrania posee los recursos necesarios en forma de producción actual y de reservas en zonas subterráneas para satisfacer la necesidad de su población.

Quizás una de las ciudades más graves en este sentido sea Mariúpol. En la urbe portuaria, además de sentirse el frío, sus habitantes comienzan a tener hambre y sed. Las reservas de agua y comida de los ciudadanos que no han logrado escapar de esta localidad, sitiada por las tropas rusas hace dos semanas, se están acabando. Por si no llegase con este caos, prácticamente no se ha permitido la entrada de ayuda humanitaria en este tiempo, según alertó el Programa Mundial de Alimentos de la ONU.

Dicha situación contrasta con la de otras zonas parcialmente cercadas --como Járkov, Kiev, Odesa o Sumy-- que sí están pudiendo recibir ayuda del programa de Naciones Unidas, que ha movilizado suministros para alimentar a tres millones de personas durante un mes, apuntaron desde el PMA.

El ente humanitario ya ha conseguido enviar a diferentes regiones de Ucrania 12.000 toneladas de esta ayuda, y otras 8.000 toneladas están esperando a poder acceder al país. Sin embargo, Naciones Unidas muestra su preocupación por el impacto que la guerra puede tener en la seguridad alimentaria, dado que Rusia y Ucrania son grandes productores y exportadores de cereales y el conflicto ha disparado los precios de los alimentos a cifras récord. r. ponte