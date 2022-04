Comienza la gran ofensiva sobre el este de Ucrania: en tres horas cayó Kreminna

En el primer día de la novena semana de guerra en Ucrania los acontecimientos sucedidos hacen temer lo peor de cara a las próximas horas. La previsible gran ofensiva rusa sobre el este del país, viendo cómo se iban reagrupando las tropas que dejaban los territorios del norte y del oeste, ha dado comienzo. Los refuerzos y los suministros han hecho que la toma de algunas ciudades, como fue el caso de Kreminna, se convirtiese en un paseo para el ejército del Kremlin. Cuestión de horas.

Y es que fue a primera hora de la mañana de ayer, sobre las siete y media, cuando las autoridades de la región de Lugansk alertaban del inicio de la ofensiva, con el despliegue de combates en las calles. Solo tres horas después, alrededor de las diez y media, Kreminna, en esta región, caía bajo control ruso.

Así lo confirmaban sobre las once y media las propias autoridades ucranianas. El gobernador de la región de Lugansk, Serhiy Haidai, indicó que “los ocupantes se han hecho con el control de Kreminna”. “Los combates continúan. La evacuación desde la ciudad ya no es posible”, recalcó a través de un mensaje publicado en Telegram. Así, las personas que no lograron (o no se decidieron) a salir antes, después de los reiterados avisos del Gobierno ucraniano para abandonar la zona en día previos, no pueden hacerlo.

Asimismo, Haidai subrayó que, mientras tanto, “la gente está siendo evacuada de Severodonetsk, Lisichansk, Popasna, Horski y Rubizhne”, localidades ubicadas en la zona de Lugansk fuera del control de la autoproclamada República Popular de Lugansk. “Cuiden a sus hijos”, pedía el gobernador regional.

Horas antes, también había sido el propio Haidai el que había denunciado ataques con artillería de las fuerzas rusas durante la madrugada del domingo contra Kreminna, que dejaron al menos cuatro civiles muertos. “Dispararon indiscriminadamente” contra su coche, según aseguró el gobernador. Y entre los lugares públicos alcanzados en la ciudad figura el polideportivo.

LUCHAS A PIE DE CALLE EN UN DONBÁS A MERCED DE RUSIA. Fue a primera hora de la mañana de ayer cuando comenzó el ataque sobre la región, la esperada gran ofensiva que llevaba días gestándose en el este de Ucrania. “Podemos informar de que la ofensiva ya ha comenzado”, afirmó en un comunicado la administración militar regional, que detalló que se estaba luchando a pie de calle. El Donbás, el gran objetivo de anexión ruso, está desde ayer a merced de las estrategias militares del Kremlin.

Además se reportaron también ataques durante la noche con misiles sobre la ciudad de Kramator, así como sobre otras poblaciones de la vecina región de Donetsk, como Vugledar, Marinka y Gradiv.