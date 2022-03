¿Cómo escapar de la guerra si te llevan hacia ella?

En medio de este conflicto hasta las personas inocentes son utilizadas como armas de combate. Y parece que el objetivo no solo es conquistar ciudades, sino conquistar a su población. Y es que la creación de corredores humanitarios ha generado un tenso debate entre Ucrania y Rusia. Mientras que Ucrania quiere llevar a sus ciudadanos hacia zonas de su propio territorio, Rusia les ofrece salidas del mismo hacia otras zonas de Europa, varias de ellas en su país.

A comienzos de semana, el presidente de rusia, Vladimir Putin, ofrecía a los ucranianos de ciudades en conflicto como Kiev, Mariúpol, Járkov y Sumy corredores que los llevaban hasta ciudades rusas como Rostov o Bélgorod y hacia la bielorrusa Gómel. La idea era transportar a las personas en autobuses hasta esos puntos y, después, los refugiados serían enviados por carretera, ferrocarril o avión hasta otras regiones de “alojamiento temporal” en Rusia.

Desde luego no parece la mejor opción que el país que ha iniciado la ofensiva y destrucción de Ucrania sea el que acoja a sus civiles, pero... ¿no es más seguro llevarlos hasta ese territorio en el que no hay bombardeos que seguir dejándolos dentro de Ucrania, donde a largo plazo no hay zonas a salvo? Y es que los corredores propuestos por Ucrania llevan, en su mayoría, hasta las ciudades de Poltava, Kiev y Zaporiyia, ciudades que sí han registrado bombardeos rusos en las que los reiterados incumplimientos del alto al fuego no pueden garantizar que esos bombardeos no puedan volver a producirse. Entonces, ¿de qué vale salir de una ciudad en conflicto para meterse en otra en igual situación?

Sin ir más lejos, es importante recordar que en la ciudad de Zaporiyia Rusia tiene bajo control la central nuclear (y quién sabe las ideas que tendrán sobre ella). En Kiev, en la última jornada las tropas rusas continuaron con los planes de rodear la capital, atacando este jueves con artillería objetivos militares y civiles (en zonas residenciales) en la periferia, apenas horas antes de que los cancilleres ruso y ucraniano iniciaran la reunión de más alto nivel entre ambos países desde el comienzo de la invasión. Por el momento Poltava es la única de las opciones en la que todavía no hay constancia de bombardeos, por situarse más en el centro del país.