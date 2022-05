Corea del Norte muestra apoyo a Putin en la eliminación de “fuerzas hostiles”

Si Putin se sentia mermado por el devenir de la guerra en Ucrania tras no conseguir el control sobre el país, ni siquiera sobre la zona este, después de casi tres meses de invasión, no faltan líderes dictatoriales que le den fuerzas y ánimos para seguir en la contienda. Como no podía ser de otro modo, uno de ellos es el líder de Corea del Norte, el temido Kim Jong Un, que trasladó este martes su apoyo al presidente ruso a la hora de “eliminar las amenazas políticas y militares por parte de fuerzas hostiles” para el país.

Kim, dirigente de un país con gran capacidad nuclear en continua tensión con Estados Unidos, envió así un mensaje a Putin para felicitarle por el Día de la Victoria, celebrado el lunes en el país euroasiático para conmemorar la victoria sobre la Alemania nazi durante la Segunda Guerra Mundial. “El pueblo ruso logró una gran victoria en la batalla de la justicia para destruir el fascismo, que amenazaba al destino de la humanidad, demostrando su heroísmo y sacrificio”, dijo el líder norcoreano en su mensaje.

“Estoy convencido de que la amistad tradicional y estratégica entre los dos países será fortalecida y desarrollada de forma continua, en línea con las demandas de los tiempos y los intereses fundamentales de los pueblos de ambos países”, subrayó, Esto viene a reforzar la idea de un mundo dividido en dos partes, a la antigua usanza, como durante las contiendas mundiales: por un lado, Estados Unidos y las potencias occidentales, en las que se incluyen las de la UE; y, por el otro, Rusia con sus antiguos aliados soviéticos y Corea del Norte, entre otros.

Asimismo, cabe resaltar que el mensaje de Kim Jong Un llega después de que Pyongyang acusara a Estados Unidos y a otros países occidentales de utilizar a Ucrania para llevar a cabo “una guerra subsidiaria” contra Rusia, más de dos meses después del inicio de la invasión por orden de Putin. “Estados Unidos y Occidente están actuando para llevar a cabo una guerra subsidiaria para lograr su objetivo sobre una ambición hegemónica”, dijo el Ministerio de Exteriores norcoreano.

Así, alertó de que esta situación “es una invitación a un holocausto nuclear, mientras se altera la paz y la estabilidad mundial”. “No escaparán a la denuncia y condena de la sociedad internacional”, valoró.

ACUSA A EE UU DE INCITAR A LA ENTREGA DE ARMAMENTO. Además, el propio Ministerio de Exteriores de Corea del Norte también argumentó que, “recientemente, la opinión pública internacional está difundiendo que Estados Unidos y Occidente usan Ucrania para una guerra subsidiaria contra Rusia” y reseñó que el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, participó en abril en una cumbre en Alemania donde “instigó a más de 40 países a dar más asistencia militar a Ucrania”.

“Durante una visita previa a Kiev el 24 de abril, (Austin) admitió que el objetivo de Estados Unidos es debilitar las capacidades militares de Rusia y afirmó que quiere ver a Rusia debilitada a causa de la guerra en Ucrania hasta tal punto que no pueda lanzar una invasión nunca más”, señaló, recordando también las palabras del ministro de Exteriores ruso, Sergei Lavrov, que decía que “la disposición de Estados Unidos y Occidente a dar armas a Ucrania significa que la OTAN está implicada en una guerra subsidiaria”, de manera que “existe la amenaza real de una guerra nuclear o una Tercera Guerra Mundial”.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, señaló este martes que aunque Putin pensaba que podía romper la Alianza Atlántica y la Unión Europea no lo logró y ahora “no puede encontrar una forma de salir de la guerra en Ucrania”. Habrá que ver cómo lo hace.