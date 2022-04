Crean un corredor de avacuación en Mariúpol para salvar unos 6.000 civiles

Kiev. EFE. El alcalde de Mariúpol, Vadym Boishenko, apremió hoy (miércoles) a los civiles que siguen en la asediada ciudad a usar el corredor de evacuación pactado para hoy y por el que, según las autoridades locales, se quiere poner a salvo a unos 6.000 habitantes. "No tengan miedo, vayan a Zaporiyia, ahí estarán a salvo", afirmó el alcalde, a través de su cuenta en Telegram, después de que esta mañana el gobierno de Kiev anunciara un acuerdo para abrir un corredor humanitario en medio de la situación de emergencia de la ciudad. El objetivo de ese corredor es evacuar principalmente a mujeres, niños y ancianos y su primer destino sería Zaporiyia, donde, recordó el alcalde, "podrán reunirse con sus familiares". La apertura de un corredor humanitario este miércoles fue anunciada por la viceprimera ministra de Ucrania, Iryna Vereshchuk, después de que en los últimos tres días no se hubiera establecido ninguno por no existir garantías de seguridad para esos operativos, según Kiev

El alcalde, que está ya fuera de Mariúpol, estima que unos 100.000 civiles siguen en la asediada ciudad portuaria, que antes del inicio de la invasión tuvo medio millón de habitantes. Rusia dio este miércoles un nuevo ultimátum a las fuerzas ucranianas que resisten en la planta metalúrgica de Azovstal en Mariúpol para que depongan las armas.

Es el tercer llamamiento en cuatro días a las tropas ucranianas, después de que tanto el domingo como el martes expirasen esos plazos sin que se produjera esa rendición.

En esa acería se encuentran los últimos resistentes entre las tropas ucranianas, en número no determinado pero que se estima en unos 2.000 a 2.500. También ahí se han refugiado miles de civiles, según fuentes ucranianas. Un oficial de la brigada 36 de la infantería de Marina, que sigue defendiendo la ciudad, envió a través de facebook un dramático mensaje, pidiendo apoyo internacional. "El enemigo es diez veces mayor que nosotros", escribió Serguéi Wolyna, oficial de esa brigada, según el cual a Mariúpol le quedan "días, si no horas" hasta caer en poder de las tropas rusas.