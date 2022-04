Crematorios ‘móviles’ para ocultar los supuestos crímenes de guerra

Tras lo sucedido en Bucha y los más de 300 cadáveres encontrados con aparentes símbolos de tortura en la ciudad, una pregunta ronda la mente de muchas personas: ¿Por qué Bucha? ¿Solo se han producido este tipo de crímenes masivos ahí? La respuesta quizá nunca se sepa, pero lo cierto es que el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski tiene su propia teoría: los rusos están utilizando en otros lugares una suerte de crematorios ‘móviles’ para ocultar sus crímenes, quemando los cuerpos para hacer desaparecer las pruebas. Esto podría explicar también el hecho de que en ciudades como Gostomel desapareciesen de la noche a la mañana, tras la retirada del ejército ruso, 400 personas.

Así, Zelenski acusó este jueves a Rusia de “sacar a los muertos de las calles y sótanos del territorio ocupado” para ocultar la evidencia “de los crímenes de guerra” que su ejército comete en Ucrania. En su mensaje, transmitido de madrugada, Zelenski dijo tener “información de que el ejército ruso ha cambiado sus tácticas y está tratando de sacar a los muertos de las calles y sótanos del territorio ocupado. Ucranianos asesinados. Esto es solo un intento de ocultar la evidencia y nada más”.

Pero, según aseguró, “la responsabilidad no se puede eludir. Ya sabemos de miles de personas desaparecidas. Ya sabemos de miles de personas que podrían ser deportadas a Rusia o asesinadas”, y prometió “descubrir las circunstancias de la mayoría de nuestros ciudadanos desaparecidos”.

EL NUEVO ALCALDE DE MARIÚPOL ESTARÍA PROMOVIENDO LA QUEMA DE CADÁVERES. Por el momento, se conoce ya de la existencia de crematorios ‘móviles’ en ciudades como la destrozada Mariúpol. El propio Ayuntamiento de la ciudad acusó el miércoles a las tropas rusas de utilizar este tipo de artefactos para ocultar “cualquier evidencia de crímenes cometidos”. Y es que teniendo en cuenta que más del 90 % de los edificios están destruidos, sería muy extraño no encontrar más cuerpos sin vida.

En un mensaje publicado en Telegram, el alcalde de Mariúpol, Vadim Boichenko, aseguró que “los asesinos cubren sus huellas”, tras conocerse la matanza de civiles en Bucha. “Después del genocidio generalizado, los principales líderes de Rusia han ordenado la destrucción de cualquier evidencia de crímenes cometidos por su ejército en Mariúpol”, aseguró. Y, según sus “estimaciones cautelosas”, el número de muertos podría llegar a 5.000, pero “dado el tamaño de la ciudad, la destrucción catastrófica, la duración del bloqueo y la feroz resistencia”, la cifra podría ser “decenas de miles”.

“Por eso Rusia no tiene prisa por dar luz verde (...) a iniciativas para salvar y evacuar por completo Mariúpol”, explicó Boichenko, que también afirmó que “todos los testigos potenciales” de las supuestas atrocidades “están siendo identificados (...) y destruidos”. Así nadie podrá hablar de lo allí sucedido, más allá de las meras especulaciones.

“Recolectan y queman los cuerpos de los residentes de Mariúpol asesinados como resultado de la invasión rusa”, aseveró, culpando al autoproclamado alcalde de Mariúpol, Kostiantin Ivashchenko, de “coordinar” la operación. Y es que después de asediar la ciudad, los rusos nombraron un nuevo alcalde, simpatizante del Kremlin, a pesar de que los soldados ucranianos se negaron a entregar sus armas, como pedían las tropas rusas en una especie de ‘ultimátum’ que no resultó.

Por otro lado, el alcalde Boichenko lamentó que, por esa ocultación de pruebas, “el mundo no haya visto la escala (real) de la tragedia en Mariúpol”, que es comparable a la de “los campos de concentración nazis”. “Los racistas han convertido toda nuestra ciudad en un campo de exterminio”, agregó, resaltando que Mariúpol “ya no es Chechenia o Alepo, este es el nuevo Auschwitz. El mundo debería ayudar a castigar a los villanos de Putin”, remachó.

Mientras tanto, lo cierto es que la situación humanitaria en la ciudad de Mariúpol, a orillas del mar de Azov y de interés estratégico para las fuerzas rusas, sigue empeorando, y de 500.000 habitantes que vivían en ella, algunos han huido, muchos han muerto y 100.000 todavía aguantan a duras penas en condiciones límite, sin los suministros básicos. Y es que la zona lleva semanas bajo asedio, a merced de acuerdos para establecer corredores de evacuación que no fructifican, aunque, según las autoridades rusas, permitieron salir hasta principios de abril a 125.000 personas.

ENCUENTRAN ONCE CADÁVERES EN UN GARAJE A LAS AFUERAS DE KIEV. Y no solo Mariúpol es objeto de la destrucción de pruebas practicada por el ejército ruso, sino que las autoridades ucranianas barajan la posibilidad de que en Gostomel, ciudad de la que desaparecieron 400 personas tras la ocupación rusa, sucediese lo mismo. Hasta ahora, según informó el exministro del Interior ucraniano, Arsen Avakov, se han encontrado once cadáveres en un garaje en esta zona a las afueras de Kiev.

“En Gostomel, cerca de Bucha, en uno de los garajes de la calle Svyatopokrovskaya, la Policía encontró once civiles muertos. Los lugareños dicen que los francotiradores dispararon a la gente y luego metieron a los muertos en el garaje”, declaró en su cuenta de Facebook Avakov. Gostomel, al noroeste de la capital, y con un aeródromo en sus proximidades, ha estado muy disputada desde el comienzo de la guerra. Hace días las tropas ucranianas consiguieron recuperar su control, al tiempo que el de las vecinas Bucha e Irpin.