Día 63 de invasión: Rusia amenaza con utilizar el gas en su geoestrategia

Redacción Internacional. EFE. Día 63 desde que comenzó la invasión rusa de Ucrania: las operaciones militares siguen en el este (Donbás) mientras Europa vuelve a estar pendiente de si se cumple o amplia la amenaza rusa de cortar sus suministros de gas, tal y como advirtió Moscú este martes a Polonia y Bulgaria. Mientras se despliega la geoestrategia del gas y los combates continúan, con duros bombardeos en la región ucraniana de Jersón y en la zona cercana de Izium, prosiguen los bombardeos en la ciudad de Járkov y el bloqueo y bombardeo de la planta de Azovstal, cerca del puerto de Mariúpol.

Continúan los ecos de los atentados que se conocieron este martes en la región prorrusa de Tansnistria, en Moldavia: el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, dijo en su mensaje de esta madrugada que Rusia trata de desestabilizar esa zona para promover la entrada de sus tropas y llevar a cabo la amenaza vertida hace algunos días por los militares rusos de que el objetivo real de la ofensiva es enlazar el Donbás, Crimea, el sur de Ucrania y Transnistria.

En el comienzo del día 63 de la invasión rusa, estos son los principales acontecimientos:



LA GEOESTRATEGIA DEL GAS

- Gazprom confirma que ha suspendido "por completo" el suministro de gas a Polonia y Bulgaria: El gigante gasístico ruso Gazprom confirmó que ha suspendido "por completo" el suministro de gas a Polonia y Bulgaria por no haber pagado las entregas en rublos. "Gazprom ha suspendido por completo el suministro de gas a Bulgargaz (Bulgaria) y PGNiG (Polonia) por impago en rublos", indicó la empresa controlada por el Estado ruso en un comunicado difundido en su cuenta de Telegram.

- Polonia promete que no habrá escasez porque sus reservas de gas son altas: La ministra de Clima y Medio Ambiente de Polonia, Anna Moskwa, aseguró en la radio nacional polaca que "las existencias de gas almacenado en Polonia rondan el 80 por ciento, lo cual es mucho", y que de momento no habrá escasez en el país. "Por el momento, no hay necesidad de buscar nuevos suministros: tenemos suministros de GNL (gas natural licuado), contamos con el interconector checo y, en un momento dado, recurriríamos al interconector lituano", dijo la ministra, que insistió en que "no habrá escasez de gas", porque "los suministros están asegurados".

- Austria dice que continúa el suministro: el Gobierno austríaco informó este miércoles de que por el momento sigue recibiendo gas natural de Rusia "sin restricciones". La ministra de Energía, Leonore Gewessler, dijo en declaraciones a la radio pública ORF que a través del gasoducto Nord Stream y a través de Ucrania siguen llegando las cantidades acordadas de gas.



SOBRE EL TERRENO

- En Jerson, duro castigo: La región ucraniana de Jersón y la zona cercana de Izium han sido en las últimas horas duramente castigadas por los bombardeos rusos en el intento de Moscú de llegar desde ahí a ocupar el Donbás, fronterizo con Rusia. Según el informe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas de Ucrania publicado este miércoles en su página de Facebook, los rusos mantienen operaciones ofensivas en toda la línea fronteriza en dirección a ambas regiones. "Las operaciones ofensivas del enemigo en la Zona Operacional del Este están en marcha para establecer el control total sobre el territorio de las regiones de Donetsk y Lugansk y mantener el corredor terrestre con la (península de) Crimea ocupada", señala el informe En la región de Donetsk, las unidades enemigas están activas casi a lo largo de toda la línea de contacto (entre ambos bandos). Los principales puntos de la ofensiva rusa afectan a las zonas de Sievierodonetsk, Popasna y Kurakhove, (para tomar el control total de Popasna), Rubizhne y continuar la ofensiva en Lyman, Sievierodonetsk y Slovyansk ", señala el Estado Mayor.

- La devastación en Mariúpol: en la sitiada y devastada Mariúpol, en el sur del país, el Ejército ruso "dispara masivamente y bloquea las unidades ucranianas en el área de la planta siderúrgica de Azovstal", donde se refugian un millar de civiles y resisten unos quinientos soldados del regimiento ucraniano de Azov, según Ucrania. Advierten además de que en esa urbe a orillas del mar de Azov, los rusos continúan sometiendo a la población a lo que denomina "medidas de filtración", lo que supone su traslado forzoso a zonas ocupadas en Ucrania o a territorio ruso. Según el informe de la inteligencia británica, "es probable que la mayoría de los ataques aéreos rusos en Mariúpol se lleven a cabo utilizando bombas de caída libre no guiadas, algo que aumenta el riesgo de víctimas civiles".

- Movimientos militares en el sur: Los movimientos militares de los rusos en el sur de Ucrania se centran al norte de la ya ocupada península de Crimea, desde donde se producen ataques hacia poblaciones cercanas como Mykolaiv, Kryvyi Rih y Zaporiyia, que alberga la mayor central nuclear europea, según el parte ucraniano.

Según la inteligencia británica, la actividad aérea rusa se centra principalmente en el sur y el este de Ucrania, brindando apoyo a las fuerzas terrestres rusas, que indica que Rusia tiene un acceso aéreo muy limitado al norte y oeste de Ucrania.

Zelenski acusa a los rusos de desestabilizar Transnistria: El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró que la Federación Rusa trata de desestabilizar la región separatista moldava de Transnistria, fronteriza con el suroeste ucraniano, para promover la entrada de sus tropas en esa zona prorrusa. Zelenski dijo que comparte plenamente la evaluación de la situación hecha por la presidenta moldava, Maia Sandu, que responsabilizó de los ataques a las "fuerzas internas de Transnistria que quieren una guerra y están interesadas en desestabilizar la situación". Sin embargo, desde Tiráspol, la capital de la autoproclamada república prorrusa, el presidente de los separatistas, Vadim Krasnoselski, apuntó a Ucrania como posible responsable de los ataques, que no causaron víctimas.

- Explosiones en la ciudad rusa de Bélgorod: El gobernador de la región rusa de Bélgorod, Viacheslav Gladkov, denunció hoy explosiones en un depósito de armas que se incendió cerca de la localidad de Staraya Nelidovka, y que ya ha sido extinguido. "Según información preliminar, un depósito de armas se incendió cerca de la localidad de Staraya Nelidovka", cerca de la frontera con Ucrania, señaló, según la agencia rusa Interfax.