EEUU pide a la comunidad internacional no aflojar en el suministro de armas a Ucrania

BRUSELAS. EUROPA PRESS. Estados Unidos ha pedido este miércoles a la comunidad internacional no perder fuelle en el suministro de armas a Ucrania ante la invasión rusa, frente a la nueva fase de combates en el Donbás. "No podemos darnos el lujo de aflojar y no podemos perder fuerza. Hay demasiado en juego", ha asegurado el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, en el inicio de la tercera reunión del llamado Grupo de Contacto de Defensa para Ucrania, con el que Washington busca garantizar la coordinación del suministro de armas a largo plazo para Kiev frente a la agresión rusa.

En esta reunión en Bruselas en el margen de la cita de ministros de Defensa de la OTAN, Austin ha tenido palabras de agradecimiento por la asistencia militar "significativa" de los 45 miembros del grupo desde el inicio de la guerra, pero ha pedido mantener este esfuerzo en el tiempo. "Ucrania se enfrenta a un momento crucial en el campo de batalla", ha asegurado Austin, al tiempo que ha apuntado que el presidente ucraniano, Volodimir Zelenski, ya avanzó que Moscú se centraría en la región oriental del Donbás después de fracasar en su intento de tomar Kiev.

Eso si, el jefe del Pentágono ha advertido de que el Ejército ruso continua con sus bombardeos indiscriminados en territorio ucraniano y ha cambiado su estrategia militar a una basada en ataques de larga distancia por lo que las necesidades ucranianas sobre el terreno también han variado. "Estamos trabajando al unísono para satisfacer las solicitudes de Ucrania de nuevas capacidades, en particular su necesidad de artillería de largo alcance, blindados y defensa costera", ha señalado.

Fuentes aliadas apuntan que el conflicto corre el riesgo de congelarse y centrarse en las regiones de Donetsk y Lugansk, después de que las tropas rusas hayan fracasado en otros objetivos y demostrado que no están en disposición de avanzar hacia el territorio interior de Ucrania.